Negoziante mette in fuga il ladro 

Al termine di un’indagine-lampo, i carabinieri della stazione di Monserrato hanno fatto luce sull’assalto a colpi di mazza ferrata contro la vetrina di un negozio di abbigliamento di via Giulio Cesare a Monserrato. Sotto accusa è finito un 37enne di Quartu, disoccupato, messo in fuga dal titolare ma filmato dal sistema di videosorveglianza del Comune che l’ha immortalato durante le fasi del fallito colpo. Per lui, è scattata l’accusa tentato furto e danneggiamento. Sulla vicenda è stato inviato un primo rapporto alla Procura della Repubblica. Quanto prima il giudice dovrebbe interrogarlo alla presenza del suo legale: avrebbe procurato danni per circa 5mila euro.

L’assalto

Tutto è successo nel pomeriggio di domenica scorsa. Il negozio era chiuso, il titolare, Felice Moi, 50 anni, era a pranzo a casa – sopra il negozio - quando uno sconosciuto ha iniziato a colpire più volte la vetrina. Moi è subito sceso in strada mettendo in fuga il malvivente che era a viso scoperto. Il negoziante ha immediatamente chiamato i carabinieri della Stazione che hanno effettuato un accurato sopralluogo, facendo quindi scattare le indagini. Importante la descrizione fornita dal titolare: vestito di scuro e con indosso una felpa con cappuccio.

I filmati

A quel punto i carabinieri della Stazione hanno iniziato la verifica delle immagini registrate dal capillare sistema di videosorveglianza installato dal Comune in quasi tutta la cittadina, riuscendo addirittura a ricostruire il percorso effettuato dall'indagato. Sarebbe stato filmato mentre arrivava al negozio e durante la fuga dopo essere stato scoperto dal commerciante. L’inchiesta è stato così subito chiusa con la denuncia del presunto ladro e col rapporto girato in Procura dagli stessi inquirenti.