Negozi, vetrine natalizie in gara 

Si prepara la nuova edizione di “Settimo in vetrina”, programmata in concomitanza con le feste di Natale e Capodanno. Il Comune ha indetto il bando rivolto alle attività commerciali chiamate a «valorizzare l’immagine e il decoro della comunità e contemporaneamente promuovere il commercio locale creando un’atmosfera tipicamente natalizia».

Le domande dovranno essere presentate al Comune entro il 15 dicembre.

Un’occasione per le attività che operano in paese per promuovere la propria offerta con l’allestimento di vetrine ad hoc, capaci non solo di abbellire il paese ma anche di valorizzare le specialità locali: fra le altre pane, vino, birra e produzioni artigianali. (r. s.)

