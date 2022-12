Negozi, un consorzio al femminile 

Mancavano solo loro. E allora eccole le promotrici del centro commerciale naturale di via Marconi, pronto a costituire ufficialmente l’associazione. Agguerrite, tenaci, con tanta voglia di fare. Ludovica Marogna dell’omonima profumeria, Roberta Ferretti di Sportmania, Marcella Bonifacio della cartoleria Gulp, Valentina Follesa di Ink Centro stampa e Daniela Bonilli della Parafarmacia. Un team tutto al femminile, che si è dato da fare, ha incontrato il Comune, che, come già successo con viale Colombo, ha fortemente promosso questo consorzio, che è già riuscito a riunire una cinquantina di commercianti e dovrebbe diventare realtà a gennaio. Si parte con una valigia piena di buoni propositi per cercare di invogliare i quartesi a fare acquisti nei negozi sotto casa sulla scia ovviamente dei Centri commerciali naturali già nati in via Porcu e appunto in viale Colombo.

Le voci

«Siamo pronte», assicura Ludovica Marogna, «ci metteremo tanta buona volontà e siamo contente di questa grande voglia di collaborare. Siamo già una cinquantina, ovviamente stiamo cercando di coinvolgere e abbracciare una zona molto ampia, tutta via Marconi e anche le strade limitrofe». Roberta Ferretti aggiunge: «Tanti sono i progetti che abbiamo in mente e le iniziative che metteremo in atto a partire già dai primi mesi del nuovo anno. Il nostro intento è quello di dare nuovo impulso e tanta vitalità alla storica “passillada” quartese, restituendola ai cittadini in una veste nuova e moderna, ricca di eventi e iniziative commerciali. Lavoreremo tutti insieme nell'unico intento di portare di nuovo i quartesi a fare i propri acquisti in città in un clima di feste ed eventi gioiosi». Inoltre, «saremo pienamente disponibili a collaborare con gli altri centri commerciali naturali proponendoci per eventi che possano coinvolgere contemporaneamente tutte le vie dello shopping quartesi».

I programmi

A Natale i commercianti non staranno certo con le mani in mano. «Abbiamo già iniziato a lavorare insieme», dice Marcella Bonifacio di Gulp, «in occasione della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne abbiamo personalizzato le nostre vetrine con messaggi a tema. Terremo i nostri punti vendita aperti anche le domeniche fino al 24 dicembre con iniziative commerciali e incentivi rivolti a tutti i quartesi che sceglieranno di fare i propri acquisti in città». Daniela Bonilli e Valentina Follesa aggiungono: «Siamo agguerritissime. E siamo sicure che riusciremo a fare grandi cose».