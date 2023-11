Negozi Paderi, è la fine di un’epopea 

C’era la fila nei fine settimana, i clienti arrivavano da Cagliari, dal Campidano e dall’Ogliastra. Erano gli anni ’70 e ’80 e Muravera era conosciuta in mezza Sardegna (e lo è ancora) grazie ai Negozi Paderi, la storica azienda di abbigliamento fondata nel 1938.

La resa

Lunedì scorso, dopo 85 anni, i Negozi Paderi hanno abbassato le serrande. Nella sede centrale di via Roma (furono aperte filiali in diversi paesi, persino a Cagliari) ci sono ancora i cartelli con le scritte “Svuotatutto”, le vetrine vuote e un po’ di tristezza. Troppo complicato, nonostante grandi sforzi, stare sul mercato ai tempi di Amazon e di un generale disinteresse per i capi d’abbigliamento di qualità. «Ci sono state una serie di circostanze – spiega Sandro Paderi, 74 anni e una vita a dirigere l’azienda – che ci hanno portato a prendere questa decisione. Il mondo è cambiato, le persone preferiscono stare comode e acquistare negli store online ma soprattutto non vanno più alla ricerca della grande qualità, quello in cui i Negozi Paderi si sono sempre distinti».

Il Covid

Le prime avvisaglie all’inizio degli anni duemila, poi una realtà che si fa sempre più complicata: «Le abbiamo provate tutte – aggiunge Paderi – negli ultimi quattro anni ogni giorno, nonostante fossi già in pensione, ero in negozio per trovare soluzioni. Non volevo cedere, oltre che per i tanti dipendenti e collaboratori, perché i Negozi Paderi sono un simbolo sociale per la comunità di Muravera. Il colpo finale ce lo ha inferto il Covid, i clienti si sono disaffezionati sempre più ai luoghi fisici prediligendo gli acquisti online”. Nel cuore da una parte c’è un po’ di amarezza “dall’altra - aggiunge - c’è la speranza che mio figlio Luca, con una sua nuova attività all’ingresso del paese che ha appena inaugurato, possa proseguire il cammino iniziato 85 anni fa. E poi adesso non avrò più pensieri, mi dedicherò alla campagna e alle arance».

I ricordi

Non solo Muravera. «Pochi mesi fa – racconta Sandro – sono stato a Jerzu per un intervento medico di routine. Le persone mi fermavano e mi raccontavano di quante volte in passato sono venuta ad acquistare a Muravera. E non volevano credere che i negozi stessero davvero chiudendo». La sede di via Roma fu anche la prima storica sede del negozio, una piccola bottega davanti alle stalle e alle terre di famiglia. Era il 1938 e ad inaugurarla furono i genitori di Sandro, Mario e la moglie Gisella Secci, abile sarta di San Vito. Anzi, ricorda con un aneddoto Sandro, «mio padre fece una sorta di contratto di matrimonio, e cioè lui l’avrebbe sposata a condizione che lei aprisse un negozio a Muravera».

Nei primi anni Sessanta il trasferimento di fianco allo storico Bar Paderi poi, negli anni Ottanta, la costruzione dei Negozi Paderi di oggi e – anno dopo anno – l’espansione in altri Comuni. Un punto di riferimento per i residenti e anche per chi arrivava per la prima volta a Muravera. Oggi il paese è un po’ più povero.