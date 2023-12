Negozi nella hall dell’ospedale, c’è la proroga 

Ares Sardegna, impegnata a realizzare la nuova hall dell’ospedale San Francesco con spazi commerciali, bar e ristorante, dà più tempo per poter partecipare al bando. Finora - fa sapere - è pervenuta una sola domanda da parte di un operatore economico. «Per consentire alle imprese partecipanti di avere a disposizione maggior tempo necessario per poter formulare un’offerta idonea, il temine per la presentazione delle offerte è prorogato al 18 gennaio 2024 ore 12», spiega Ares. Aggiornate anche le altre scadenze già definite: il termine ultimo per la richiesta del sopralluogo è prorogato al 21 dicembre mentre il termine ultimo per la richiesta dei chiarimenti viene fissato al prossimo 8 gennaio.

Tutta la documentazione è scaricabile sul sito Ares. Gli operatori avranno in concessione gli spazi commerciali che ridisegneranno la hall dell’ospedale.

RIPRODUZIONE RISERVATA