Negozi nel mirino: è allarme 

Le attività commerciali di via Porcu di nuovo nel mirino di ladri e balordi. A pochi giorni dalla bomboletta da campeggio fatta esplodere davanti a una rivendita di ortofrutta, ennesimo episodio nella notte tra martedì e ieri nella pizzeria 4 Ganasce.

Poco dopo le due i ladri hanno prima scassinato uno degli ingressi su via Bergamo, facendo anche crollare il vetro blindato e poi da qui sono entrati nel locale portando via i pochi spiccioli che c’erano nella cassa, prosciutti, una macchinetta da caffè, alcolici e bibite varie. Prima di darsi alla fuga con uno dei borsoni per le consegne a domicilio, sono stati immortalati passo passo dalle telecamere: erano in due, coperti dai cappucci. E soltanto ieri mattina, al loro arrivo, i proprietari si sono resi conto di cosa era accaduto.

Il titolare

«Per fortuna per precauzione in cassa non lasciamo mai niente», spiega il proprietario della pizzeria Simone Nese, «hanno preso giusto qualche moneta, poi soprattutto alcolici, bibite e attrezzatura varia che hanno messo dentro il borsone che usiamo per le consegne delle pizze. Siamo amareggiati perché dopo un periodo di tregua adesso questi furti si stanno ripetendo con frequenza. Tra l’altro da noi erano già entrati qualche tempo fa passando dalla porta principale su via Porcu. Dispiace, perché i danni al vetro e alla porta sono ingenti». Nese si è subito recato dai carabinieri per sporgere denuncia, con le immagini delle telecamere.

I precedenti

Così adesso nella via dello shopping, già alle prese con la crisi che ha fatto abbassare le serrande a diversi negozi, torna la paura. Troppi i colpi in pochi giorni. Più o meno lo stesso era accaduto poche settimane fa alla prosciutteria Patanegra dove, spiega Massimo Pisu, «ci avevano causato 5 mila euro di danni, spaccando la vetrata per poi portare via 10 euro. Avevano distrutto bottiglie di vino e cose varie ma senza portare via altro». Adesso, «per proteggerci ho dovuto rinforzare i cristalli blindati e potenziare l’impianto antifurto collegato con i carabinieri. Ma ormai purtroppo questa gente non ha più paura di niente. Quando sono entrati qui la telecamera li ha immortalati tranquilli che bevevano una birra».

Allarme

Sta di fatto che ora tra i commercianti la preoccupazione è evidente. «Purtroppo questi episodi stanno diventando frequenti», dice Sergio Piludu presidente del centro commerciale naturale di via Eligio Porcu, «e non nego che siamo preoccupati. Sarebbe importante se venissero messe in funzione anche le telecamere che sono in strada perché, anche se ognuno di noi ha il suo sistema di videosorveglianza, quello riprende giusto lo spazio del negozio».

