Negozi inchiodati ai cantieri  

Tutti sapevano che il cantiere avrebbe provocato disagi. I lavori per completare corso Umberto stanno mettendo a dura prova i commercianti. Il tratto di strada è sbarrato dallo scorso gennaio e il fatturato delle aziende insediate ne risente. «Cerchiamo di tenere duro ma è difficile», ammette Massimo Mulas, titolare della Pescheria del Corso, tra i decani del commercio nel salotto buono della cittadina. Dove capitano giorni in cui, in qualche negozio, la chiusura del registratore di cassa resta inchiodata a zero scontrini. La tentazione di mollare è grande ma da queste parti la tenacia è la virtù più diffusa anche nel mare in tempesta.

I disagi

Ogni mattina quando i commercianti sollevano la serranda si chiedono se i lavori termineranno nei tempi annunciati. «Fortunatamente i clienti fedeli non sono pochi ma mancano quelli di passaggio, che sono una quantità importante sotto la voce incassi giornalieri». L’impresa, la Sarda lavori di Tortolì, ha allestito dei varchi in sicurezza per un accesso pedonale all’area interessata dall’intervento. Ma evidentemente i disagi sono notevoli: «Il problema per noi è sempre lo stesso: il percorso per raggiungere le nostre attività è difficoltoso e pericoloso», dice Maria Lucia Scalas, proprietaria della Pasticceria Scalas. «I lavori procedono a rilento, almeno secondo il mio punto di vista, sebbene gli addetti ai lavori sostengano il contrario. Non so più cosa pensare. Purtroppo - conferma Scalas - il disagio economico lo sentiamo solo noi e non gli altri».

Il cronoprogramma

I commercianti sanno che occorre attendere. Per raggiungere il risultato finale si passa da mesi sulle montagne russe. «In generale - afferma Mauro Fanni dalla Casa del pecorino - le attività boccheggiano, però speriamo che l’intervento finisca presto. Erano lavori necessari e perciò non voglio dare colpe a nessuno per i disagi: stiamo per vedere la luce». In effetti il cantiere è a buon punto: la colata di cemento gettata nei giorni scorsi annuncia la posa del granito, i cui carichi sono appena stati recapitati all’impresa. Il termine per la consegna è fissato per giugno, ma (tempo permettendo) l’impresa dovrebbe concludere entro maggio.

