Negozi, in centro cala il sipario 

Per oltre un secolo la saracinesca al civico 13 di corso Umberto si è alzata ogni mattina per accogliere i clienti. Ora non più. Il cuore commerciale di Oristano perde un altro battito: sulla merceria “Garau”, storica bottega avviata agli albori del secolo scorso dal papà del commediografo oristanese Antonio Garau, è definitivamente calato il sipario. «Ci arrendiamo a una crisi senza fine», sospira Silvia Concu, che assieme al marito Valerio Garau ha portato avanti l’attività familiare fino a pochi giorni fa. Ma è solo una delle tante bandiere bianche sollevate nell’ultimo decennio nel centro storico e in generale in tutta la città.

L’addio

Da un lato il calo delle vendite, il caro energia, la concorrenza del web; dall’altro un salotto cittadino sempre meno accogliente e una politica poco attenta alle esigenze dei commercianti. «Certo - si sfoga la commerciante - la prolungata chiusura di piazza Manno e le modifiche al sistema dei trasporti non ci hanno aiutato. La nostra è una clientela di una certa età, spesso arrivava dai paesi limitrofi e si è trovata disorientata». Di aiuti neppure a parlarne. «Dopo la pandemia siamo risultati beneficiari dei fondi del bando regionale “Resisto” - va avanti Silvia Concu - peccato non siano mai arrivati». L’addio all’attività non è stato semplice. «Non vendiamo il negozio, chiudiamo con il nostro nome. Avremmo voluto consegnare il bancone alla quinta generazione Garau - conclude Silvia Concu - invece ci fermiamo alla quarta».

Lotta quotidiana

A pochi metri sempre in via Dritta, un’altra insegna che di primavere ne ha viste scorrere oltre cinquanta lotta per sopravvivere. «Non so quanto resisterò ancora - dice stanca la titolare della Casa della bomboniera - la via si sta spegnendo come una candela. Ormai lavoriamo per riuscire a malapena a pagare l’affitto, le tasse, le utenze».

La desolazione

In tanti hanno già gettato la spugna, basta fare due passi in centro per avere conferma. Sempre in corso Umberto, dopo 26 anni ha abbassato le serrande il punto vendita “Undercolors”; stesso destino per la gioielleria Pais. Piazza Eleonora ha detto addio alla sua cartolibreria e poco distante c’è la saracinesca chiusa dello storico negozio “Perdixi sport”. In piazza Roma, dove la lenta agonia era iniziata con la resa del bar Azzurro, resiste una sola delle due edicole, l’altra ha rinunciato. Ha battuto l’ultimo scontrino nel 2020 la ferramenta di via Garibaldi, mentre in via Mazzini e via Figoli il cambio di insegne nei negozi di abbigliamento testimonia un mercato che arranca.

Locali sfitti

Insegne spente, come nel caso dell’ex punto vendita della famiglia Russo in via Tharros, e una crisi che sembra risparmiare solo bar, pizzerie e ristoranti, sempre più numerosi.

«Tenere accesa una vetrina costa moltissimo - sostiene Rita Musso, presidente del Centro commerciale naturale centro città - i negozianti sono stritolati dai costi. Il timore è che con l’avvio dei lavori in piazza Mariano il centro sia definitivamente tagliato fuori dal raggio del commercio. Come associazione faremo il possibile per animare la zona durante le festività natalizie, ma un maggiore coinvolgimento degli operatori da parte del Comune non sarebbe male».

RIPRODUZIONE RISERVATA