Negozi e musica, svolta d’autunno 

Rivitalizzare il cuore della città per non rimanere schiacciati dalla grande distribuzione. È la sfida ambiziosa dei commercianti del centro che lottano con le unghie e con i denti per tenere le serrande sollevate nonostante la crisi, l’inflazione e un’economia locale non proprio confortante. Serve programmazione e stavolta gli operatori del settore provano a giocare d’anticipo. Così come il Comune che, nonostante le temperature di questi giorni suggeriscano ancora infradito e costumi da bagno, ha già mosso i primi passi per l’organizzazione del cartellone natalizio.

I progetti

La prima iniziativa autunnale all’insegna dello shopping è una vecchia conoscenza oristanese: domenica 15 torna lo Sbaracco, “creatura” della Confcommercio, passata nelle mani del Centro commerciale naturale. «Abbiamo una cinquantina di adesioni - dice soddisfatta la presidente Rita Musso - gli esercenti potranno esporre la propria merce all’esterno dei negozi, offrendo occasioni speciali ai clienti». Per tutta la domenica mattina il centro storico resterà chiuso al traffico per consentire ai pedoni di godersi una tranquilla passeggiata tra stand e bancarelle.

Gli obiettivi

Ma è solo un punto di partenza. «Il nostro obiettivo è mettere a punto un programma ricco che accompagni i cittadini fino al Natale - va avanti Rita Musso - nei prossimi giorni il consiglio direttivo si riunirà nuovamente per valutare proposte e suggerimenti». Oggi intanto all’Hospitalis Sancti Antoni, alle 21, è in programma la prima tappa del Festival internazionale “Arpe del mondo”. «Un omaggio che il Centro commerciale naturale, con il patrocinio del Comune, ha voluto rendere alla città per inaugurare la stagione autunnale» spiega Rita Musso.

Il programma

Anche l’amministrazione civica punta a mettere in piedi un calendario che possa animare il periodo, con lo sguardo già rivolto alle festività natalizie. Ieri si è riunita la commissione Spettacolo alla quale ha preso parte anche l’assessore Antonio Franceschi, che ha ereditato la delega da Luca Faedda un mese fa. «Ho trascorso le ultime settimane a prendere contatti con le agenzie - fa sapere l’esponente della Giunta - Puntiamo alla realizzazione di alcuni spettacoli nel breve periodo». Il parlamentino si è poi soffermato sulle criticità che negli anni passati sono state riscontrate nei programmi proposti alla città durante i festeggiamenti del Capodanno. «Stiamo valutando se riproporre la formula delle tre piazze o se concentrare tutto su un unico palco» prosegue Franceschi. Bisogna fare i conti con le risorse disponibili «non tantissime - aggiunge - Probabilmente si cercherà di coprire un periodo di animazione più lungo, evitando di concentrare tutti gli sforzi per la sola notte di San Silvestro». La macchina organizzativa è partita: due mesi di tempo non sono poi tanti.

