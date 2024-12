Negozi e case da addobbare, sfida natalizia  

Sono stati prorogati i termini per partecipare al concorso ideato nell’ambito del progetto “Identità e valore tra passato e presente”, dedicato a balconi, presepi e vetrine. L’iniziativa, promossa dall’assessorato alla cultura, punta a coinvolgere cittadini e commercianti nella valorizzazione della comunità attraverso decorazioni natalizie.

Il concorso è aperto a tutti, con partecipazione gratuita. Gli abitanti potranno allestire balconi e terrazzi con luminarie, mentre i commercianti sono invitati a decorare le proprie vetrine. I presepi, invece, saranno esposti nella DoMusArt in via Neghelli dove potranno essere allestiti dal 4 al 7 dicembre. A realizzarli sono invitati non solo i quartuccesi, ma anche i residenti di altri comuni. Mentre per balconi e vetrine c’è tempo fino 13 dicembre per partecipare, inviando il modulo alla Pec comunale o consegnando l’iscrizione all’ufficio protocollo. Gli allestimenti saranno giudicati sulla base di criteri come originalità, illuminazione, eleganza e creatività.

RIPRODUZIONE RISERVATA