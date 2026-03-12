Negozi divorati da b&b e ristoranti 

Sono 156mila i punti vendita del commercio al dettaglio e ambulante scomparsi in Italia tra il 2012 e il 2025. Cifra che rappresenta oltre un quarto del totale. I dati, emersi dall’analisi “Città e demografia d'impresa” realizzata dall'Ufficio Studi di Confcommercio su 122 città italiane (107 capoluoghi di provincia e 15 comuni non capoluogo più popolosi), mettono in evidenza l'andamento statistico su 18 categorie di attività economiche, con una distinzione tra centri storici e territorio urbano. E se da un lato il fenomeno della desertificazione commerciale accelera sempre più rapidamente, con un tasso medio annuo del 3,1% nel 2025 contro il 2,2% osservato nelle precedenti analisi, colpendo soprattutto i comuni del Nord e lasciando molti locali commerciali sfitti, cresce il numero delle imprese del comparto alloggio e ristorazione (+19mila).

I dati sardi

In questo scenario però l’Isola regge meglio al cambio di modelli di consumo: Cagliari, Iglesias e Olbia sono tra le dieci città italiane in cui si è registrata la minor perdita di imprese.

A incidere nella crisi dei negozi tradizionali sono le vendite online, che rappresentano l'11,3% dei consumi totali di beni acquistabili online e il 18,4% dei servizi. Dati che contribuiscono a ridurre il numero di negozi fisici e modificano l'organizzazione dell'offerta commerciale. Ma soprattutto, a fronte di una variazione dell'indice di vendite al dettaglio totale, tra il 2015 e il 2025, pari a +14,4%, le piccole superfici sono completamente ferme (0,0%) mentre l'online risulta quasi triplicato (+187%). Nel 2019 il valore delle vendite online era pari a 31,4 miliardi, nel 2025, invece, è arrivato a 62,3 miliardi. In soli sei anni risulta ormai raddoppiato. Nel commercio e nei pubblici esercizi prosegue, inoltre, il contributo delle imprese a conduzione straniera (+134mila, contro un calo di 290mila per quelle italiane nel periodo 2012-2025), svolgendo un'importante funzione di integrazione economica e occupazionale (+194 mila occupati). Nelle città continua a cambiare la composizione delle attività economiche, con una crescita delle attività legate al turismo, in particolare il settore degli alloggi per affitti brevi e la ristorazione, che registra nel lungo periodo +19mila unità.

La mappa

A livello territoriale, le aree del Nord evidenziano le maggiori perdite di negozi al dettaglio e attività ambulanti, mentre nel Mezzogiorno si registra una maggiore tenuta: dei 122 comuni presi in esame dall'analisi, i primi 10 comuni con le maggiori perdite di imprese risultano Agrigento (-37,5%), Ancona (-35,9%), Belluno (-35,8%), Pesaro e Vercelli (-34,9%), Trieste (-34,1%), Alessandria (-33,7%), Savona (-33,5%), Ascoli Piceno (-33,4%), Gorizia (-33,3%). I 10 Comuni che, invece, registrano la minore perdita di imprese sono: Crotone (-1,8%), Olbia (-10,1%), Latina (-13,8%), Frascati (-13,9%), Cagliari (-14,4%), Cinisello Balsamo (-14,5%), Iglesias (-15,3%), Imperia (-15,7%), Cuneo (-16,3%), Vibo Valentia (-16,5%).

