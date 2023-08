Negozi aperti, spettacoli e il telaio delle Janas in museo  

Dopo la pausa il giorno di Ferragosto, torna Shopping sotto le stelle. Non solo però i negozi del centro storico rimarranno aperti sino a notte inoltrata, ma nelle strade e piazze del centro storico sono previsti diversi intrattenimenti organizzati dal Centro commerciale naturale. Acquisti, musica, divertimento e anche cultura. Nel museo “Antiquarium Arborense” infatti è previsto l’evento “Il telaio delle Janas”, «un modo per conoscere come erano organizzati gli spazi interni delle capanne nuragiche e le attività che ospitavano e tra queste la tessitura», fanno sapere dalla Fondazione Oristano che gestisce il polo culturale di piazza Corrias. ( m. g. )

