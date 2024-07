Negozi aperti fino a mezzanotte: esperimento fallito 

Era il tentativo (encomiabile) dei negozianti del centro (via Manno e via Garibaldi) di rilanciare le vendite estive. Invece “Shopping night”, versione “spartana”, cioè senza l’appoggio dell’amministrazione comunale (che quest’anno, appena insediata, non poteva esserci) di Shopping sotto le stelle, prima, e Notti colorate, poi, è un flop. «Pochissime persone in giro, ancora meno nei negozi», dicono i commercianti della zona. Il malumore di chi da tre giovedì fa il sacrificio di tenere la serranda sollevata e le vetrine illuminate fino a mezzanotte non risparmia nessuno. «Giovedì scorso, tra le 20 e le 23.30, ho incassato appena 24 euro», dice una commerciante di via Garibaldi. «Così, non ha nessun senso tenere aperto», aggiunge.

Stefano Rolla, presidente dell’associazione Strada Facendo, che riunisce i commercianti di via Manno e via Garibaldi, spiega che «senza eventi di richiamo, senza animazione nelle vie dello shopping, è difficile che il sistema funzioni. Le vetrine illuminate non bastano. Lo sapevamo, noi ci stiamo provando in ogni modo». Ieri, insieme ai rappresentanti dei centri commerciali naturali del Corso e della Marina, «abbiamo incontrato il dirigente comunale. Un primo dialogo per provare a fare una programmazione». Ma con luglio quasi finito, se ne riparlerà nel 2025. ( ma. mad. )

