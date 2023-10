Negozi aperti e strade chiuse:  c’è lo Sbaracco  

Il centro storico sarà un grande negozio a cielo aperto. Oggi torna lo “Sbaracco d’autunno”: 54 attività esporranno i propri prodotti, a prezzi vantaggiosi, nelle strade e nelle piazze che per l’occasione saranno chiuse al traffico. La manifestazione, ideata dalla Confcommercio e realizzata dal Centro commerciale naturale “Centro città Oristano” in collaborazione con il Comune, si terrà dalle 10 alle 14. Si potrà girare per le strade del centro a caccia di affari nei più svariati settori dall’abbigliamento alle calzature, dalle gioiellerie all’erboristeria. Hanno aderito anche diversi bar e ristoranti. «Abbiamo avuto importanti riscontri, ma lo Sbaracco è solo il punto di partenza – aveva detto nei giorni scorsi Rita Musso, presidente del Centro commerciale naturale – Il nostro obiettivo è mettere a punto un programma ricco che accompagni i cittadini fino al Natale».

Lo Sbaracco trasformerà il centro in un’oasi pedonale. Divieto di transito e sosta con rimozione forzata in piazza Roma, via Tirso (dall’intersezione con via Sardegna fino a piazza Roma), via Figoli (dall’incrocio con via Verdi fino a piazza Roma), e ancora divieti nelle vie Mazzini, Tharros, Diego Contini. ( m.g. )

