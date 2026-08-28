Negozi aperti e spettacolo ai Giardini per la Notte bianca 

La Notte bianca di Nuoro prende forma. Dopo le ipotesi dei giorni scorsi, il confronto è stato avviato ieri pomeriggio in Comune e conferma l’appuntamento del 18 settembre. Al tavolo, l’assessore comunale alle Attività produttive Pino Mercuri, e i rappresentati di Ascom-Confcommercio, Confesercenti, Centro commerciale naturale Corso Garibaldi e quello di via Lamarmora e diversi operatori con l’obiettivo di costruire una manifestazione nel centro cittadino e, soprattutto, coinvolgere il tessuto commerciale e i nuoresi. A distanza di qualche settimana, non esiste un programma, ma le linee guida prevedono negozi aperti più a lungo, intrattenimento e uno spettacolo in piazza Vittorio Emanuele.

«La Notte bianca rappresenta un’occasione fondamentale per valorizzare la nostra città, sostenere le attività commerciali locali e restituire al centro storico la sua naturale vocazione di luogo di incontro e socialità», ha detto Mercuri. «Invito tutte le attività produttive e le associazioni della città a partecipare numerosi alle prossime riunioni», ha aggiunto. I rappresentanti delle associazioni di categoria e gli operatori emerge dicono: «Accogliamo l’invito e il coinvolgimento diretto da parte dell’amministrazione comunale fin dalle fasi di progettazione dell’evento». Aggiungono: «Essere chiamati al tavolo delle decisioni è il segnale di un metodo di concertazione, già testato con successo in occasione della festa del Redentore». Manca un programma concreto, le domande che potranno essere presentate entro il 6 settembre. (g. pit.)

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