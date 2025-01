Negozi anonimi dopo le nuove norme sulle insegne 

Scade a fine mese il termine per il pagamento della tassa per l'occupazione del suolo pubblico e per l'affissione delle insegne pubblicitarie e le attività commerciali del centro storico corrono ai ripari per adeguarsi al Regolamento comunale che ha definito nuove tariffe, misure e colori dei loghi di negozi e locali con l'intenzione di restituire ordine. Vietate le insegne proiettate, dipinte sui muri, a neon e a bandiera e consentite solo quelle inserite negli spazi delineati dagli infissi e le vetrofanie, da via Genova fino alla commerciale viale Aldo Moro le vetrine rimangono senza nome. Sui social fanno il giro le foto dei negozi delle vie principali del centro sprovvisti di insegne (rimosse) delle quali resta l’ombra sbiadita sui muri e fioccano post polemici. «Abbiamo rimosso le ultime quattro vetrofanie con il nostro nome e il logo dalle vetrine del nostro showroom: affronteremo il 2025 senza insegne e continueremo a vendere auto in incognito», scrivono da BC Motors Olbia. «La nuova normativa insegne è, forse, il peggiore atto pubblico degli ultimi anni: non norma ma vieta, danneggia il commercio ed è inapplicabile a causa delle caratteristiche architettoniche di tanti locali commerciali», commenta il segretario cittadino del PD, Pietro Spano.

RIPRODUZIONE RISERVATA