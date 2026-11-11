Quarantaquattro posteggi, una nuova distribuzione del commercio ambulante e concessioni decennali attraverso bandi pubblici al posto delle autorizzazioni annuali. Il Consiglio comunale di Oristano ha approvato all’unanimità, il Piano dei posteggi isolati. Sono previste 31 postazioni alimentari e 13 non alimentari. Dieci delle prime saranno riservate ai produttori agricoli, per valorizzare le produzioni locali e favorire la filiera corta. «Con questo Piano superiamo una gestione frammentata e precaria dei posteggi isolati, introducendo una programmazione organica, trasparente e orientata al futuro», ha spiegato l’assessora Valentina de Seneen. Il presidente della commissione Attività produttive Gianmichele Guiso ha ricordato le opportunità per i quartieri, dalla vendita di frutta e verdura vicino alle abitazioni ai punti di ristoro nelle aree sportive. Massimiliano Daga (Pd) ha sottolineato il lavoro condiviso tra maggioranza e opposizione.

La seduta ha riservato spazio anche al nuovo bando per i parcheggi a pagamento. Giuliano Uras (Oristano al Centro) ha contestato i ritardi, ricordando che una prima bozza era pronta già nel novembre 2025. «Accidenti alla faccia della velocità e della chiarezza», ha attaccato, richiamando le promesse di cambio di passo della Giunta. L’assessore Paolo Angioi ha replicato che mancavano gli indirizzi politici per avviare la gara e rivendicato le modifiche al progetto: 20% di stalli a pagamento in meno e 66 posti a rotazione veloce. Insoddisfatto Uras che sulla doppia proroga ha aggiunto: «L’incapacità e lo scollamento in questa maggioranza non sono un problema tecnico». ( m. g. )

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