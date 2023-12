Negozi al posto dell’ex fabbrica 

Nella zona dove sorgeva la fabbrica di tubi in plastica della Pgm si potrà realizzare un’area commerciale grande più di un ettaro: con l’approvazione di una variante al Puc, nell’ultimo Consiglio comunale è arrivato il via libera che cancella le limitazioni previste dalla precedente amministrazione di centrosinistra.

L’iter

La storia recente di quell’area, proprietà della famiglia Fradelloni, è lunga e travagliata: nel 2016 il nuovo Piano urbanistico comunale aveva classificato quell’area, nel 2008 colpita in pieno dall’alluvione, come “totalmente agricola” per una questione di sicurezza. Dopo il ricorso della Cosmos e l’intervento della Regione, il Comune era stato costretto a rivedere i propri piani, considerando quell’area in parte “artigianale” e - per appena 400 metri quadri - “commerciale”. Una soluzione che non aveva affatto soddisfatto i proprietari, arrivati a intentare una causa contro il Comune e a chiedere un risarcimento danni per 7 milioni di euro.

La decisione

A chiudere la vicenda, la variante approvata dall’Aula, che consentirà alla Cosmos di presentare un progetto per far sorgere nella zona a ridosso della Strada statale 195 un grosso polo commerciale.

Il sindaco, Beniamino Garau, spiega come il provvedimento contribuirà a riqualificare quell’area: «Abbiamo solo corretto un errore del passato, non sono previste nuove volumetrie, ma l’intero complesso potrà essere utilizzato ai fini commerciali. Inoltre, non sarà necessaria alcuna Vas per presentare un progetto di rilancio dell’ex Pgm».

Il dibattito

L’ex sindaco, Francesco Dessì, ha votato contro la variante: «Un’area commerciale così vasta rischia di mettere in ginocchio i supermercati e i negozi di Capoterra. L’idea che avevamo di quella zona era legata a quanto era successo con l’alluvione del 2008, quando quell’area venne investita dai due fiumi. Poi - con i lavori di messa in sicurezza - i rischi sono diminuiti, e per noi 400 metri quadri da destinare al commerciale e il resto al settore artigianale erano un giusto compromesso. Il sindaco ha detto che prima del loro avvento Capoterra si trovava in pieno medioevo per le nostre scelte, vorrei ricordargli che è da quel periodo storico che sono cominciati i grandi cambiamenti».

Efisio De Muru, capogruppo del Pd, ha votato a favore: «Avrei voluto, oggi, sapere qualcosa di più sulla tipologia di interventi che verranno condotti in quell’area, ma bisogna ammettere che, senza un intervento dei privati, quell’area sarebbe rimasta condannata ad ospitare le vestigia di una fabbrica dismessa da quasi trent’anni».

Franco Magi, capogruppo del Psd’Az, spiega come l’Aula abbia solamente rimosso una decisione illegittima: «Limitare lo spazio commerciale di quei terreni era stato un grande errore, rimuovere quel vincolo eviterà al Comune di pagare ingenti danni ai proprietari».

Soddisfatto anche Gigi Frau, presidente della Commissione urbanistica: «In due anni siamo riusciti a sciogliere due nodi che parevano insolubili, liberando dai vincoli la zona dell’ex Cantina, e, adesso, anche quella dell’ex Pgm».

RIPRODUZIONE RISERVATA