«Negli ultimi anni l’Isola è regredita: noi siamo il futuro» 

Sempre facendo il sindaco nel suo paese – Escolca, 550 anime ai piedi della Giara di Serri – nel 2014 è diventato il più giovane vicepresidente del Consiglio regionale nella storia dell’autonomia sarda, aveva 28 anni. Ora ne ha 38 e, con la lista Alleanza Verdi Sinistra, Eugenio Lai si ricandida alla Regione per la terza volta.

In questi dieci anni è cambiato qualcosa? Sembra che ci trasciniamo appresso i mali della Sardegna, sempre gli stessi.

«Oggi l’emergenza primaria è certamente la sanità, e negli ultimi dieci anni il senso del diritto alla salute che hanno i sardi è notevolmente peggiorato: due su dieci stanno rinunciando alle cure. Oltretutto il tema delle diseguaglianze è entrato pesantemente anche nella sanità, chi ha soldi può fare le visite, chi non ne ha deve aspettare e si aggrava».

Altri peggioramenti?

«Sicuramente la continuità territoriale della Giunta Solinas ha fatto nettamente regredire la situazione dei trasporti da e per l’Isola. Non c’è stata un’idea di sviluppo, una visione di lungo periodo, i problemi sono stati affrontati sempre in fase emergenziale».

Invece, se doveste vincere voi…

«Con Alessandra Todde vogliamo dare un netto segnale di discontinuità, di freschezza della classe politica, una reale prospettiva, una speranza vera di cambiamento».

Dice un vostro avversario: è una donna usata da una classe politica di uomini per fingere novità e cambiamento inesistenti.

«Alessandra è la più idonea in questo momento per affrontare i problemi dei sardi. Paolo Truzzu è già stato ampiamente giudicato, 82° su 85 nella classifica dei sindaci dei capoluogo d’Italia e ha nettamente fallito a Cagliari. Soru ripropone le ricette di vent’anni fa. La vera novità è Alessandra Todde, e se ad alcuni dispiace che sia una donna se ne faccia una ragione, è preparata e pronta a governare».

Nella politica sarda e alla Regione le donne non trovano terreno fertile.

«Nella legislatura di Pigliaru avevamo approvato la doppia preferenza di genere, e anche lì c’è stato qualcuno che ha provato ad affossarla. Però bisogna affrontare la questione a 360 gradi, deve prendere piede un’idea della Sardegna che preveda tutta quella serie di servizi che permettano la rappresentanza femminile e l’uguaglianza di genere ovunque. Con orgoglio dico che il mio Comune è un esempio positivo: le donne sono in maggioranza».

Certo, gli elettori devono fare la loro parte: innanzitutto andando a votare.

«L’astensionismo è uno dei mali del nostro tempo, e molta responsabilità è della politica, che ha fatto perdere la fiducia degli elettori. Per recuperare, bisogna che ci sia un reale avvicinamento, in termini di ascolto nei confronti dei cittadini, e poi di risoluzione dei problemi».

Pensa che questo tandem Pd-M5S proseguirà?

«Non è un tandem, è un Campo largo, dove ci sono tantissime esperienze, tantissimi partiti politici, ci siamo anche noi, l’Alleanza Verdi Sinistra, l’anima di sinistra della coalizione, e naturalmente vogliamo essere protagonisti del prossimo governo della Sardegna. Un Campo largo che ha le idee chiare e si riproporrà certamente a governare anche le città, Cagliari, Sassari, Alghero, vedremo come andrà a Nuoro. Tutte meritano una nuova linfa».

Come si combatte lo spopolamento delle zone interne?

«Serve un nuovo patto tra paesi e città. Una famiglia decide di abitare in un luogo se ci sono i servizi, il lavoro, la possibilità di crescere, di educare i figli, avendo innanzitutto un servizio sanitario di prossimità. Da qui bisogna ripartire, anche con collegamenti interni seri. Le strade provinciali sono dei colabrodo».

Capitolo energia.

«Lo abbiamo affrontato frequentemente in questa legislatura, noi come Alleanza Rossoverde abbiamo proposto una moratoria su tutti gli impianti eolici e fotovoltaici dell’Isola. Certamente non siamo contrari alle rinnovabili, anzi, la transizione deve proseguire, ma non può avvenire sotto forma di speculazione da parte di grosse multinazionali, deve avvenire a vantaggio dei sardi, con un piano energetico regionale che trasformi la Sardegna in una grossa comunità energetica, e i benefici vadano a calmierare le bollette dei cittadini e delle imprese sarde».

Fondi Pnrr, siamo in ritardo?

«Sì, in questa legislatura l’abbiamo denunciato fin dall’inizio. Non hanno avuto un’idea di sviluppo della nostra Isola, hanno rispolverato vecchi progetti, proponendoli come qualcosa di innovativo sui fondi Pnrr. La verità è che c’è bisogno di una nuova contrattazione che parli con lo Stato di ferrovie, di strade statali, di infrastrutturazione reale. Un altro dei temi da affrontare con urgenza è l’opposizione netta all’autonomia differenziata».

