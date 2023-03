Negli stand i sapori della Planargia 

Il mercato contadino a chilometro zero riparte alla grande. I produttori aderenti alla rete di imprese del Distretto agricolo e del cibo “Terre di Planargia”, potranno continuare anche quest’anno a promuovere e commercializzare la loro merce.

La decisione

L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Piero Casula, ha dato infatti il via libera per la prosecuzione dell'iniziativa sino al 31 dicembre. Il mercato si tiene ogni sabato mattina in piazza IV Novembre, ma possono essere previste anche giornate aggiuntive in concomitanza con eventi, feste e altre manifestazioni. Sicura ad esempio, la partecipazione a “Primavera in Planargia” che si terrà in città agli inizi di maggio.

«Prodotti di qualità»

«Il mercato – sottolinea Piero Casula - ha una funzione molto importante, finalizzato come è alla promozione e valorizzazione dei prodotti locali, ma anche come sostegno alle aziende agricole presenti nel territorio. Ai consumatori, vengono offerti prodotti di qualità, con attenzione particolare anche al prezzo, sia per il momento critico che vive il comparto agricolo ma pure considerate le difficoltà del consumatore nell'attuale situazione economica».