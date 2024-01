Negli scali sardi è record di passeggeri 

Traffico passeggeri da record nei porti e negli aeroporti, presenze turistiche in aumento rispetto allo scorso anno. È il bilancio del 2023 presentato dagli assessori regionali ai Trasporti e al Turismo Antonio Moro e Gianni Chessa. Dagli scali sardi sono passati 14,6 milioni di viaggiatori. Sia nel 2022 che nel 2019 i numeri si erano fermati a circa 13,8 milioni di passeggeri.

Solo per quanto riguarda gli aeroporti sardi, le cifre traffico tra gennaio e dicembre dello scorso anno parlano di 9.591.826 passeggeri, oltre 500mila in più rispetto al 2019 e al 2022.

Gli arrivi sono stati 4.783.986, quasi 300mila in più rispetto a 2019 e 2022. Il traffico maggiore riguarda l’aeroporto di Cagliari: il 2023 si è chiuso con 4.846.000 passeggeri, tra arrivi e partenze. Un traguardo mai raggiunto prima. Superata la quota di viaggiatori che era stata raggiunta nel 2019 (4.739.077). Poi 2,2 milioni a Olbia, leggera flessione di Alghero con 1,4 milioni.

I dati

«Con oltre 14 milioni e mezzo di passeggeri, il 2023 è l’anno record della nostra Isola, con un incremento del 6% rispetto al 2022 e al 2019, nonostante le criticità e la trasformazione del mercato aereo», ha detto Moro. Per quanto riguarda i soli porti il 2023 si è chiuso con 5.005.416 persone in viaggio (4.738.289 nel 2022, 4.754469 nel 2019), con lo scalo di Olbia protagonista. Gli arrivi nei porti sardi sono stati 2.543.952 (nel 2022 2.405.066, nel 2019 2.400.202).

La novità

«Cinquecentomila arrivi in più rispetto al 2019 - ha detto Chessa - rappresentano un record. Ma aggiungo anche i tre milioni di presenze turistiche in più. Sono dati inequivocabili, segno evidente che anche chi gestisce porti e aeroporti ha fatto bene. Abbiamo imboccato la strada giusta anche nei mesi di spalla: ad esempio da marzo ad aprile, ma anche dopo l’estate, abbiamo registrato un incremento di arrivi. Si percepisce soddisfazione nel settore turistico. Abbiamo registrato un boom dell’extralberghiero. È un segnale. Bisogna anche sapere contenere i prezzi».

Le misure

E nelle prossime settimane due provvedimenti della Giunta potrebbero contribuire ad incrementare ancora di più il traffico aereo. All’inizio di febbraio dovrebbe essere attivato il portale attraverso il quale alcune categorie di passeggeri (under 26 e over 65) potranno chiedere il contributo regionale (da 25 a 75 euro) su tutte le tratte italiane e europee ad eccezione di quelle in regime di continuità territoriale (Fiumicino e Linate). Tra pochi giorni dovrebbe essere pronto anche il bando dell’assessorato ai Trasporti per gli incentivi alle compagnie aeree che programmeranno nuove rotte annuali negli scali aeroportuali sardi.

