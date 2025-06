Negli ospedali un’estate rovente 

Sono allo stremo gli operatori sanitari che lavorano nei reparti di degenza del Brotzu. Pochi, rispetto al numero di pazienti da seguire – la media è di un infermiere ogni 12 ricoverati (mentre dovrebbe essere circa uno ogni sei) ma si rischia un peggioramento a breve – e spesso accade che se qualcuno deve fare una Tac di notte o nei giorni festivi (quando l’infermiere non c’è), debba essere accompagnato da una persona di turno del suo reparto, che di conseguenza resta sguarnito. Lo dicono e lo ripetono da tempo, ma con l’arrivo dell’estate la situazione si complica ancora di più, per questo il sindacato Nursing Up ha dichiarato lo stato d’agitazione, e il prossimo passo sarà lo sciopero.

La protesta

«Purtroppo l’arrivo del commissario straordinario non ha portato nessuna nuova prospettiva di miglioramento delle emergenze», sottolinea il responsabile regionale di Nursing Up Sardegna Diego Murracino. «Chi può scappa verso altre Aziende, e chi resta si rivolge al sindacato. Perché si protrae il demansionamento e la dequalificazione professionale degli infermieri, costretti a compiere attività che non spetterebbero a loro, a causa dell’assenza totale o parziale degli operatori sociosanitari (e ricordiamo che per queste ragioni l’Arnas Brotzu è stata condannata diverse volte dal Tribunale di Cagliari)». Non solo.

I problemi

Altre questioni riguardano – elenca una nota – il mancato pagamento o recupero delle migliaia di ore lavorate in eccedenza; il personale in servizio in numero inferiore rispetto a quanto previsto dall’accreditamento regionale, le continue e improvvise modifiche degli schemi di turnazione, l’assegnazione delle doppie notti; la mancata sostituzione del personale dimesso o pensionato; la presenza, nella quasi totalità dei reparti di degenza, di un numero di posti letto in pianta stabile dedicati all’attività di routine superiore a quelli dichiarati e assegnati dalla Regione alle diverse specialistiche.

«Il mancato rispetto delle norme contrattuali, degli accordi sottoscritti, delle sentenze, degli impegni assunti dall’Arnas, la mancata risposta alle numerose segnalazioni sulle criticità dei diversi reparti di degenza e il confronto avvenuto tra la nostra organizzazione e il commissario», continua Murracino, «ci costringe ad attivare lo stato di agitazione. Al fine di cercare soluzioni per evitare lo sciopero, chiediamo al Prefetto di Cagliari l’apertura di una procedura di raffreddamento».

La crisi del comparto

Interviene il presidente nazionale di Nursing Up Antonio De Palma: «È solo l’inizio di un’estate che si preannuncia rovente per il sistema sanitario italiano. Non è allarmismo, la situazione dagli infermieri della Sardegna, in particolare dell’Arnas Brotzu, è solo la punta dell’iceberg di una crisi generalizzata che colpisce da anni l’intero comparto, da Nord a Sud, ma che ora è a un punto di non ritorno. Siamo al limite della sostenibilità umana e professionale, nei reparti di chirurgia, ortopedia, medicina interna, e in molte altre specialità complesse, i nostri infermieri sono costretti ad assistere anche 12 e più pazienti a turno».

Le conseguenze

Secondo studi accreditati, un carico di lavoro superiore a 6 pazienti per infermiere incrementa concretamente il rischio di mortalità ospedaliera fino al 21%. «In Italia invece la media è di 9,5 pazienti per ogni infermiere, ma è un dato medio, e come se non bastasse, nei mesi estivi ci sono punte specifiche ben oltre i livelli di sicurezza», aggiunge De Palma. «Parliamo di condizioni aggravate anche dall’afflusso turistico in molte località e dalla cronica carenza di personale.Le conseguenze?Mortalità e complicanze in crescita: infezioni, ulcere da decubito, cadute. Stress psicofisico insostenibile per il personale sanitario. Diritti negati per tutti».

