Negli ospedali sardi attività ambulatoriali ridotte di un terzo  

Il mix tra carenza cronica di personale e sacrosante ferie estive fa esplodere l’emergenza nei reparti di medicina interna degli ospedali, e in Sardegna, nonostante l’abnegazione dei camici bianchi, le attività ambulatoriali diminuiscono di un terzo, e addirittura chiudono del tutto nel 5% delle strutture più piccole.

L’incontro

L’allarme, che torna puntualmente ogni anno tra giugno e settembre in tutto il Paese, è stato riportato dai rappresentanti di Fadoi (Federazione delle Associazioni dei dirigenti ospedalieri internisti) che nei giorni scorsi hanno incontrato in Senato parlamentari di maggioranza e opposizione per chiedere «un potenziamento e un’indagine conoscitiva sulle Medicine interne, quelle che fanno fronte al maggior numero di ricoveri con minore disponibilità di personale rispetto alle altre Unità operative ospedaliere».

I ricoveri

Spiega Carlo Usai, presidente di Fadoi Sardegna: «Abbiamo lanciato un appello sulla centralità delle Medicine interne, che ogni anno fanno quasi un milione di ricoveri in tutta Italia. Noi, ad esempio, all’Aou di Sassari, facciamo il 40% dei ricoveri complessivi, soprattutto quelli urgenti provenienti dai Pronto soccorso, e di anziani. Il carico di lavoro è enorme, però siamo sottodimensionati perché abbiamo ancora il vecchio “codice 26”, cioè una classificazione “a bassa intensità di cura” che non corrisponde invece alla complessità medio-alta dei pazienti trattati. Insomma, deve essere riconosciuto ciò che facciamo e che il personale venga potenziato e qualificato».

I numeri

Secondo la survey del sindacato, i numeri che danno la misura delle difficoltà da affrontare quando da un lato la popolazione aumenta con l’arrivo dei turisti e dall’altro i professionisti devono fare le due settimane di vacanza previste dal contratto, non sono cambiati rispetto allo scorso anno: «Aumenta il volume di lavoro in quasi la metà dei casi per sopperire a carenze di organico che in estate diventano insostenibili, visto che circa un terzo di loro va in ferie. Così molti fanno gli extra per coprire i turni di notte e il 21% salta i riposi settimanali. Nonostante l’impegno però le attività ambulatoriali diminuiscono nel 31,5% dei casi e chiudono del tutto nel 5% degli ospedali sardi, mentre complessivamente la qualità dell’assistenza sanitaria è compromessa nel 73% dei casi in modo sensibile».

Gli specializzandi

Prosegue Usai: «Non ci sono differenze rispetto al 2023, forse in alcune realtà va leggermente meglio perché sono stati fatti tanti concorsi, quelli dei direttori praticamente in tutta le Asl dell’Isola, restano da completare Carbonia e poche altre sedi. Oristano è ancora molto in difficoltà e sta attingendo dai medici dell’ospedale di comunità di Ghilarza. Ovviamente Cagliari e Sassari hanno meno problemi. Certo è che d’estate, per consentire le ferie, le attività ambulatoriali vengono ridotte, ma mai sospese del tutto. E, nelle località turistiche, nonostante il personale diminuisca, aumenta il numero di ricoveri perché cresce molto la popolazione».

Il fatto è – continua – che «se a tratti vediamo qualche piccolo miglioramento nell’immediato, potremmo non averlo più nel lungo termine, perché registriamo il dato negativo delle scuole di specializzazione, sia a Cagliari che a Sassari, che in Medicina interna e Geriatria non hanno coperto tutti i posti. Gli specializzandi attualmente stanno dando una grossa mano, vengono assunti, lavorano affiancati da tutor e poi vengono stabilizzati a tempo indeterminato, oppure hanno contratti libero professionali come ad Alghero. Il problema è che i giovani sono sempre meno attratti da questa professione».

RIPRODUZIONE RISERVATA