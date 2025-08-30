Negli impianti del Cus in campo la solidarietà: “partita del cuore” con influencer ed ex rossoblù 

Oggi gli impianti sportivi del Cus ospiteranno dalle 17 “Su Coru Si Solidarizzara”, la manifestazione solidale che unirà calcio, spettacolo e beneficenza. In campo scenderanno influencer sardi, artisti, volti noti del panorama locale ed ex calciatori del Cagliari, dando vita a una serata che promette divertimento e partecipazione.

Non ci sarà soltanto lo sport a caratterizzare l’evento: i bambini avranno a disposizione un’area “kids” esterna - gratuita - a cura dei Superanimatori, con giochi e spettacoli, trasformando la giornata in una vera festa per famiglie. L’obiettivo principale resta però la solidarietà. L’intero ricavato verrà devoluto a tre associazioni del territorio impegnate quotidianamente nel sociale: Charlibrown, Amici Del Branco ed Emergency.

L’iniziativa è nata dall’idea del noto influencer cagliaritano Kry Fissoridendo insieme agli altri promotori: Moska il tatuatore e il duo di Megaphonia. “Su Coru Si Solidarizzara” vuole riportare in città lo spirito delle partite del cuore e sensibilizzare sul valore del sostegno reciproco. Una prima edizione che punta a diventare un appuntamento fisso.

