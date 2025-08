Negli immobili comunali arrivano i pannelli fotovoltaici 

Un finanziamento ministeriale di 955 mila euro per rendere efficienti e autonomi dal punto di vista energetico gli immobili di proprietà del comune. Lo sostengono gli amministratori di Buggerru, che nei giorni scorsi hanno ricevuto la notizia di concessione delle risorse economiche chiesti nell’amboti dei bandi relativi al Just Transition Fund, ovvero, rivolti ai progetti di efficientemente e risparmio di energia, per la transizione energetica.

«Si tratta di un ulteriore importante risultato – spiega la prima cittadina Laura Cappelli - teso alla valorizzazione del patrimonio comunale nell’ottica di una Buggerru sempre più green. Il finanziamento sarà, infatti, destinati all’installazione di alcuni impianti per la produzione di energia rinnovabile, che saranno installati sulle strutture comunali, con l’obiettivo di ridurre sensibilmente i consumi di corrente elettrica».

Impianti fotovoltaici e altri tipi di dispositivi finalizzati all’abbattimento dei costi delle bollette, saranno destinati ai progetti per il municipio, il plesso scolastico, il mercato civico di via Roma e altri edifici di proprietà del comune del centro ex minerario. «Posizionando sugli edifici gli impianti col relativo sistema di accumulo di energia – conclude la sindaca Laura Cappelli - risparmieremo risorse, che potranno essere utilizzate per altre finalità, sempre al servizio della cittadinanza».

