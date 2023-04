Negli asili nido anche i cani diventano educatori  

Negli asili nido di Selargius arrivano gli educatori a quattro zampe. In cattedra i cani co-terapeuti Nala, Yago, Mia e Dalia, che insegnano ai bimbi selargini il rispetto delle regole, e aiutano a socializzare, superando paure e timidezza. Grazie al progetto “Scuodinzola”, nato dalla collaborazione fra le cooperative Killia - che tempo porta avanti la pet therapy nelle scuole - e Il piccolo mondo che gestisce gli asili nido comunali di via Serpeddì e via Einaudi.

«Si lavora in sinergia per favorire il superamento di paure, il rispetto degli animali che insegna a rispettare turni e regole”, spiega Cristina Sanna, della coop Il piccolo mondo. «I bambini rispondono con naturalezza agli stimoli offerti e i cani, anche con una stazza non proprio piccola, sono docili e sensibilissimi. Un’attività che le famiglie dimostrano di gradire particolarmente», aggiunge Giovanna Murru, coordinatrice pedagogica.

Il progetto della cooperativa Killia vuole, con il gioco e la scoperta, portare i bambini - con un’età da pochi mesi a 3 anni - a crescere in modo sereno, e conquistare l’autonomia attraverso la relazione con gli animali e la natura. «Inizialmente alcuni bambini erano intimoriti dai nostri cani, per loro è un mondo nuovo da scoprire», racconta Simona Cao di Killia. «Ma dopo poco tempo hanno imparato a comprendere il loro modo di esprimersi, riconoscendo i loro saluti, come relazionarsi e proporre giochi, creando un grande affiatamento. Emozionante vedere lo stupore nei loro occhi e i sorrisi quando un cane scopre un gioco, trova un premio e ricambia con un bacio».

