«Negli anni scorsi acquistati strumenti mai utilizzati» 

Sui controlli, nessun dubbio. «Dove i limiti sono corretti i controlli non sono certo un problema», dice Michele Vacca, vicepresidente Ami, l’associazione motociclisti incolumi. Il riferimento è all’Asse mediano dove sulla stessa strada i limiti cambiano e disorientano: tratti a 70 orari e altri a 50 o 30. Fissati in base alla pericolosità, naturalmente.

«Ma sull’opportunità della spesa per l’ennesima apparecchiatura qualsiasi contribuente se le fa», dice ancora Vacca. Nel corso degli anni il Comune si è dotato di apparecchiature costosissime, come un telelaser, che non risulta sia mai stato usato, 4 autovelox con relativo box blindato (pagati più di 20.000 l’uno) istallati nelle vie Torricelli, Poetto, Diaz e Colombo nel 2007 che non sono stati mai attivati. Negli anni Duemila il Comune comprò due apparecchiature Provida per sanzionare le auto in sosta vietata in movimento dalla pattuglia, che vennero usate pochissime volte e poi accantonate. Nel 2019 ha riaffrontato la spesa comprando lo Streetcontrol, evoluzione del “Provida” che in un paio di giorni risolverebbe il problema della doppia fila e delle altre sosta vietate, che causano molti più incidenti della velocità, e che non risulta sia stato impiegato da mesi e mesi». ( ma. mad. )

