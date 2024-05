«Negato il supporto a mia figlia down» 

Per un anno, ingiustamente, come sentenziato dal Tar Sardegna, era stata esclusa dalla facoltà di Agraria, dopo che lei, M.S, 26 enne di Oliena nata con la sindrome di down, nei primi due anni aveva già frequentato e sostenuto con profitto cinque esami del corso di Scienze Forestali. Ma nonostante la riammissione sub iudice, l’Ateneo ora gli nega il supporto e l’assistenza e servizi agli studenti con disabilità o disturbi specifici dell'apprendimento, che invece prima gli aveva garantito. Supporto alle attività didattiche 2021/22 che aveva sospeso dopo il decreto di nullità poi dichiarato illegittimo dai giudici, e mai riattivato nonostante le formali richieste dei genitori. La denuncia arriva dal padre della giovane disabile: «L’Università non si degna nemmeno di una risposta», dice.

Nullità e riammissione

La ragazza, dopo aver conseguito il diploma nel liceo socio pedagogico di Nuoro, nell’anno accademico 2018/19 si era iscritta all’Università di Sassari. Nel 2020, dopo due anni di regolare frequenza supportata da un Tutor, e cinque esami passati con profitto, l’Università con un decreto aveva dichiarato la nullità dell'immatricolazione, perché secondo l’Ateneo sassarese il suo diploma era inidoneo al proseguimento. Non così per i giudici che avevano riammesso ai corsi la ragazza dando ragione al ricorso presentato dai suoi legali, gli avvocati Mattia Sanna e Riccardo Caboni. Prima della decisione era stato emesso anche un provvedimento cautelare a favore della studentessa.

Il contributo

«Quando abbiamo chiesto all’Università l’accompagnamento didattico e il supporto delle persone disabili, hanno detto che non le spettava perché non aveva frequentato. Mia figlia – racconta il padre – non ha frequentato perché esclusa ingiustamente da loro, e infatti il Tar ci ha dato ragione. Noi per non pregiudicare la sua formazione, abbiamo continuato a fornire il supporto del tutor, che ho pagato in attesa della decisione dei giudici», spiega il padre. L’avvocato Sanna, che ha chiesto la revoca del provvedimento adottato della delibera della commissione per le problematiche degli studenti disabili e l’elargizione delle somme spettanti, spiega: «Dopo una serie di interlocuzioni, anche telefoniche e la disponibilità a risolvere la situazione, dopo due anni registriamo solo silenzio e nessun atto concreto».

