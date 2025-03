Negato il funerale la domenica, è polemica 

Vietato morire di sabato. A Ossi tiene banco la polemica scatenata dal rifiuto del parroco, don Felix Beauvain, di celebrare un funerale la scorsa domenica in quanto giorno “festivo”. Il malumore dei paesani sceglie allora i canali social per sfogarsi sul sacerdote reo, così viene riferito in un post, di “creare disagi ai parenti dei defunti”. Ma la maretta si agitava da tempo perché è prassi per il prelato tenere l’ultimo giorno della settimana, escluso la messa mattutina, “free”, cioè libero, termine che riferisce lui stesso. «Non è una novità - dichiara al telefono - La domenica non celebro funerali. Oltretutto ero a Oristano e non mi potevo mica ammazzare per tornare in tempo e fare la funzione». Il prete difende le sue ragioni. «Sono stato dalla vedova e dal figlio del morto e non mi hanno detto nulla. Poi leggo su internet quelle parole dei Golia che si nascondono dietro la tastiera. E io sono solo un Davide». Nella veste del pastorello biblico Beauvain si erge però tacciando chi lo contesta di “fare pettegolezzi”. «Non ho notato nessuno a messa agitare i machete o le bandiere contro di me, invece preferiscono sollevare il vento sul web». I toni si incupiscono quando si fa riferimento al suo ruolo e a quello che gli si chiede. «È triste vedere che la gente pretenda che il prete vada sempre incontro alle loro esigenze e mai alle sue». Infine chiarisce che la sua posizione non è così rigida: «Se c’è urgenza posso celebrare i funerali anche la domenica».

