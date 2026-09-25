«Negato il diritto alla salute» 

Preoccupazione a Guspini per l'assistenza sanitaria. Alla carenza di medici di base, sette in paese, si aggiunge il fatto che gli ambulatori Asap spesso sono sovraccarichi. La situazione sta diventando sempre più difficile. Giuseppe De Fanti, ex sindaco e consigliere di minoranza per Centrosinistra per Guspini, evidenzia che «numerosi cittadini in queste settimane ci manifestano il disagio e in migliaia sono costretti a rivolgersi agli ambulatori Asap. Non possiamo considerarla una situazione normale. Servono risposte immediate per alleggerire il carico degli ambulatori e una strategia strutturale per garantire il diritto alla cura e un rapporto continuativo con il proprio medico». Il suo gruppo consiliare chiede un aumento delle ore di apertura dell’Asap e del numero dei medici in servizio. Resta aperto anche il fronte del Pronto soccorso dell’ospedale di San Gavino, dove sono segnalate lunghe attese e ambulanze impegnate per ore.

La vicesindaca con delega alla Sanità, Simona Lobina, spiega che il Comune ha avviato interlocuzioni con l’Asl e con il direttore del distretto. «La maggioranza delle persone si rivolge all’Asap per le ricette, spesso quelle continuative. Ci sono lungaggini e blocchi di sistema: talvolta i medici non riescono a vedere il fascicolo sanitario del paziente». Così il Comune ha incontrato anche i farmacisti e alcune associazioni del territorio, ipotizzando una collaborazione stretta: «Non possiamo produrre medici se non ce ne sono, ma dobbiamo trovare una procedura che superi gli intoppi burocratici. Qualcuno ha raccontato di essere arrivato alle 5.10 del mattino e di essersi trovato secondo, mentre un’altra persona, arrivando alle 7, era già oltre i 20 e non ha avuto l’accesso. Stare cinque ore in fila e non riuscire ad accedere è frustrante».

Sulla situazione interviene anche la consigliera di minoranza Simona Cogoni, del gruppo Impari, da anni impegnata a raccogliere le istanze dei cittadini più fragili e di chi è rimasto senza medico. «Siamo preoccupati perché la situazione si sta evolvendo sempre più gravemente», osserva, chiedendo che vengano adottate procedure d’urgenza. La situazione, sottolineano i diversi interventi, è difficile per tutti, ma soprattutto per anziani, persone fragili e malati cronici.

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