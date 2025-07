Negata la giustizia riparativa ad Impagnatiello, ergastolo confermato 

Milano. Non ha rielaborato «criticamente» il movente e gli impulsi che lo hanno portato a uccidere Giulia Tramontano e non ha mostrato di aver raggiunto la «consapevolezza» del gesto compiuto né di aver intrapreso un percorso di «rivisitazione» e «di autocensura, di rimarginazione e riconciliazione sociale». Sono i motivi per i quali la Corte d’Assise d’Appello ha respinto la richiesta di giustizia riparativa per Alessandro Impagnatiello, dopo aver confermato l’ergastolo inflitto in primo grado al barman, che più di due anni fa accoltellò la sua fidanzata, al settimo mese di gravidanza, e poi cercò di far sparire il corpo bruciandolo. L’istituto della giustizia riparativa prevede, oltre alla partecipazione al programma delle persone lese (ossia della famiglia di Giulia, che ha espresso la sua «indisponibilità per ora irretrattabile») anche una «responsabilizzazione», attualmente non raggiunta, da parte dell’imputato. Questo ha portato la Corte a negare al 32enne l’ammissione all’istituto, che è “complementare” a quello processuale e si fonda su tre parametri: assenza di pericolo per le parti, assenza di pericolo per l’accertamento dei fatti e utilità del potenziale del percorso riparatorio. A convincere le toghe è stata la valutazione dei «moventi» dell’ex barman, per la Corte «unità di misura» della sua non «raggiunta consapevolezza». Per le giudici Ivana Caputo e Franca Anelli sono state «di maniera», pronunciate solo per «captatio benevolentiae», le dichiarazioni rese nel processo di primo grado, a un anno esatto dal femminicidio. «La persona che io ero in quel periodo, in quella fase, non era la persona che sono adesso», disse Impagnatiello. Non si esclude che la difesa possa ripresentare una richiesta simile più avanti: come si legge nell’atto, non c’è alcun «pregiudizio» per il futuro, «a parametri eventualmente mutati».

