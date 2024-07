«Negata alla commissione la visita nella piscina chiusa» 

Le condizioni della piscina comunale di Assemini sono preoccupanti. Chiusa da un anno, la struttura è stata oggetto di visite sgradite da parte di vandali e ladri, che hanno portato via parte dell’impianto elettrico. Da qui la richiesta da parte di Sabrina Stara, presidente della commissione trasparenza ed esponente della minoranza, di effettuare un sopralluogo per verificare lo stato dei fatti sia della piscina, sia dell’auditorium comunale, mai aperto. Sopralluogo negato dall’ufficio di presidenza del Consiglio comunale.

Stara, replica al diniego con una lettera aperta con la quale risponde alla Pec del presidente del consiglio Alberto Nioi: «Dopo aver saputo quanto detto in commissione “Lavori pubblici” circa la preoccupante situazione della piscina, ho pensato e concordato con la responsabile degli uffici la data per una visita, eventualmente alla presenza degli assessori competenti, al solo ed esclusivo scopo di conoscere la situazione. La mia non voleva essere un’indagine e neppure un’ispezione, ma una visita conoscitiva».

«Esula dalle competenze delle commissioni consiliari permanenti - spiega Nioi - lo svolgimento di sopralluoghi presso locali comunali. Non risulta che il Consiglio abbia conferito questo incarico alla commissione. Il mio è stato un richiamo formale al Regolamento che disciplina le attività della commissione. Nessuno mette in discussione la buona fede della presidente Stara ma piuttosto dare la giusta interpretazione della funzione della commissione». (sa. sa.)

RIPRODUZIONE RISERVATA