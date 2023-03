Negarono la chemio alla figlia: condannati 

PADOVA. La Cassazione ha confermato la condanna a due anni per Lino Bottaro e Rita Benini, accusati di omicidio colposo per aver rifiutato che la figlia Eleonora, 17 anni, malata di leucemia linfoblastica acuta, venisse sottoposta alla chemioterapia. La coppia in primo e in secondo grado era stata ritenuta responsabile della morte della ragazza - che secondo i medici avrebbe avuto una possibilità di guarigione attorno all’80% – scegliendo di trattarla in base al metodo Hamer solamente con cicli di cortisone, agopuntura e vitamina C.

La vicenda aveva avuto inizio nel dicembre 2015, con i primi sintomi. Il 10 febbraio 2016 la diagnosi di leucemia, il ricovero in Oncoematologia pediatrica e il rifiuto della chemioterapia, condiviso dai familiari. Il 26 Eleonora viene dimessa, lo stesso giorno arriva dal tribunale dei minori la revoca della potestà genitoriale e l’ordine di sottoporre la giovane alla chemio. Genitori e ragazza si spostano in Svizzera, e anche qui rifiutano la proposta della chemioterapia. Il 31 luglio Eleonora rientra in Italia e viene ricoverata a Schiavonia, nel Padovano. Senza terapia del dolore e con l’unico supporto delle vitamine, muore il 29 agosto. «Credo nella giustizia divina , non ho sbagliato nulla - ha ripetuto Rita Benini - Rifarei tutto quello che ho fatto».

