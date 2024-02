«Negare le foibe, un affronto per i morti» 

La sua foto di quando aveva cinque anni è uno dei simboli di quella tragedia. E ora, quella bambina vestita di bianco con la grande valigia tra le mani con sopra scritto Esule Giuliana, è una «nonna di 82 anni» con il vizio della memoria. «Finché avrò salute e vita, la mia missione sarà portare la mia storia nelle scuole ed educare i giovani alla pace e alla convivenza tra i popoli», dice Egea Haffner al Quirinale, mentre si celebra il “Giorno del Ricordo” alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e delle più alte cariche dello Stato, a cominciare dalla premier Giorgia Meloni e dal presidente del Senato Ignazio La Russa.

La Storia negata

Ma quella di Egea Haffner (esule nel ’47, che da Pola con la madre arrivò in Sardegna, poi a Bolzano, oggi vive a Rovereeto) non è l'unica testimonianza sul dramma delle foibe e degli esuli di Istria, Fiume e Dalmazia. La tragedia di 20mila italiani torturati, assassinati e gettati nelle fenditure carsiche dai soldati della Jugoslavia di Tito alla fine della Seconda guerra mondiale. Nel Salone dei Corazzieri si proietta anche il docu-film in cui una famiglia racconta la storia del nonno Mate Cipčić Bragadin gettato nella grande foiba di Kevina Jama il 25 settembre del 1943. «Non si cancellano pagine di storia, tragiche e sofferte», sottolinea Mattarella. «I tentativi di oblio, di negazione o di minimizzare sono un affronto alle vittime e alle loro famiglie e un danno inestimabile per la coscienza collettiva di un popolo e di una nazione».

La città simbolo

Sono passati quasi 80 anni dagli avvenimenti che tormentarono le zone del confine orientale, già prima colpite dalla violenza fascista e nazista, e 20 anni dalla legge con la quale si istituì il “Giorno del Ricordo”, ma ora occorre fare di più perché, come spiega il Capo dello Stato, «la memoria della persecuzione e delle tragedie deve produrre anticorpi»; deve fare in modo che quel passato resti «irripetibile», affinché «quel nostro muro di Berlino» che «separava in due Gorizia» non si ricostruisca mai più. Quindi, basta con il «silenzio» e con «l’oblio». Ora è il momento di costruire ponti, afferma Mattarella, come ha fatto l'Europa, perché si deve continuare a lavorare «per la pace, lo sviluppo e la prosperità dei nostri popoli, amici e fratelli». Pagine buie della storia, anche d'Europa, «sembrano volersi riproporre». E riferendosi ai conflitti in corso in Ucraina, Medio Oriente e in altre zone del mondo, Mattarella ribadisce che contro «le pagine buie della storia, anche d’Europa» che «sembrano volersi riproporre disponiamo di un forte antidoto e dobbiamo consolidarlo e svilupparlo sempre di più». Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha sottolineato che oggi bisogna fare ogni sforzo «per lavorare per una pace giusta, rispettosa dei diritti dei popoli e della sovranità delle nazioni. Il solo modo per dire davvero “mai più”».

Il racconto nelle scuole

Uno stimolo che deve essere rivolto soprattutto ai ragazzi, dice il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, perché dobbiamo «immunizzarci» di fronte «al ritorno dell'odio ideologico». Tante le iniziative, soprattutto nei luoghi del confine orientale come Basovizza, dove è attesa anche Giorgia Meloni.

