Negano il test Covid al figlio grave 

Milano . Si sono rifiutati di sottoporre il proprio bambino a un tampone Covid, nonostante fosse di importanza vitale. Sono indagati per tentato omicidio colposo i genitori no vax di un piccolo di 4 anni, al quale nei giorni scorsi è stata diagnosticata una sospetta leucemia in un ospedale di Milano.

Decreto del pm

Per potere fare tutti gli accertamenti del caso e iniziare le terapie, però, il bimbo doveva essere trasferito in un'altra struttura. Un reparto specializzato che, ospitando pazienti fragili e immunodepressi, richiede un test molecolare con esito negativo come requisito indispensabile di accesso. Mamma e papà non hanno dato il consenso. A sbloccare la situazione è intervenuta la Procura milanese che, contattata direttamente dai medici, ha emesso un decreto di urgenza per autorizzare il prelievo forzoso di campioni biologici che si applica solitamente in caso di indagine.

L’inchiesta aperta

Un atto indispensabile per salvare la vita al piccolo. Già al suo arrivo nella prima struttura, infatti, le condizioni del bimbo erano molto serie ed era necessario che il suo trasferimento avvenisse il prima possibile. Non c'era nemmeno il tempo per fare intervenire il Tribunale dei minori: denunciando i genitori di 41 e 43 anni, il pm ha potuto ricorrere all'articolo 359 bis del codice di procedura penale, come nei casi in cui vi è «fondato motivo di ritenere che dal ritardo del prelievo» di un campione biologico «possa derivare grave o irreparabile pregiudizio alle indagini». Per questo è stata aperta un'inchiesta nei confronti di madre e padre.