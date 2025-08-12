Nefropatici, l’Isola prima in Italia a usare i voucher elettronici «Il nuovo sistema è un successo» 

Quando si lavora uniti e in sintonia – Regione, medici, farmacisti e associazioni – si raggiungono traguardi importanti, si sconfigge la burocrazia e si rende migliore l’esistenza quotidiana dei pazienti. Succede con i voucher elettronici per i nefropatici, e la Sardegna è prima in Italia ad avviare questo nuovo sistema.

In sintesi: se prima i sardi con patologie ai reni potevano avere prodotti di un’unica marca (non sempre apprezzati) e li dovevano ritirare obbligatoriamente nei servizi farmaceutici delle Asl, adesso, con i “buoni”, non solo hanno un’ampia disponibilità di marche, ma – ed è l’aspetto più importante – possono ordinare e ritirare gli alimenti direttamente in una qualsiasi farmacia dell’Isola.

«Siamo molto soddisfatti, è un vero successo», sottolinea Cristiana Soru, rappresentante di Federfarma nel tavolo tecnico ad hoc, titolare di una farmacia a Carbonia. «Dopo la decisione dei primi di febbraio, ora finalmente siamo partiti, e a parte qualche piccolissimo intoppo tecnico, normale dato che si tratta di un modello inedito, abbiamo già consegnato le prime forniture. Tutto nasce da una felice intuizione dei funzionari del Servizio 3 dell’assessorato alla sanità e dei nefrologi, e ora siamo la prima Regione in Italia che ha dematerializzato i buoni e li ha riportati sul territorio, nelle farmacie, che a turno danno al cittadino un servizio h 24 per 365 giorni all’anno. Non solo: il voucher qui è elevato, 132 euro al mese per gli adulti e 260 euro per i bambini (che comunque sono fortunatamente molto pochi)».

Dello stesso avviso Federica De Villa, farmacista a Quartu: «Oggi ho consegnato i prodotti a due pazienti con il nuovo sistema: semplice, veloce, utilissimo, eccellente».

Spiega Marco Porcu, componente del Consiglio regionale di Federfarma, titolare insieme con la moglie Carolina Mambrini di quattro farmacie, due a Cagliari: «Per un nefropatico, la dieta speciale aproteica è una vera e propria terapia, quindi si può comprendere quanto sia importante per i pazienti un accesso rapido e diretto ai prodotti che gli vengono prescritti. La Sardegna – che, a causa dei diabete, ha un numero di malati doppio rispetto alla media nazionale – è la prima regione in Italia che introduce i voucher elettronici contenuti nella tessera sanitaria, inoltre, dopo tanto tempo in cui un’unica ditta aveva il monopolio della distribuzione, adesso c’è un’ampia possibilità di scelta. Il paziente va in una delle 653 farmacie dell’Isola, ordina quello che desidera e la consegna avviene entro 12 ore. La qualità della vita di un nefropatico sarà completamente diversa. Il traguardo di questo protocollo è stato raggiunto grazie a un proficua collaborazione tra l’associazione medici nefrologi sardi, con il dottor Stefano Murtas in prima linea, l’assessorato alla Sanità, Federfarma e le associazioni dei pazienti».

«Calcoliamo che a fruire di questo servizio saranno 1600 pazienti in terapia conservativa, e per questa tipologia di malati gli alimenti dietetici specifici rappresentano una vera e propria forma di assistenza integrativa» , aveva specificato l’assessore Armando Bartolazzi a febbraio. «Il tutto con una spesa complessiva annua a regime di circa 2 milioni 600mila euro». (cr. co.)

RIPRODUZIONE RISERVATA