Nefrologia, riapre il laboratorio per i pazienti del territorio 

La Asl ha deciso di ripristinare l’ambulatorio di Nefrologia: riaprirà a partire dal due di ottobre. Il servizio era stato sospeso alcuni anni fa per carenza di personale e di risorse. Nell’ambito invece di una rinnovata attenzione riposta verso il reparto Dialisi, che da diverso tempo ha visto ridotti non poco i problemi che l’assillavano da anni, è stato deciso di riattivare anche l’ambulatorio di Nefrologia: è basilare per le attività di prevenzione in un territorio che conta circa 160 degenti sottoposti a trattamento dialitico nei reparti di Carbonia, Iglesias, Buggerru e Carloforte, e molti altri pazienti con problemi nefrologici, che rischiano di dover finire in dialisi. Ad esprimere soddisfazione è soprattutto l’associazione Apent: «La riapertura dell’ambulatorio – ha sottolineato il presidente Giampiero Bindo – è fondamentale per intercettare in tempo le patologie renali in un territorio pesantemente colpito da malattie a esse collegate». Il ripristino del servizio, gestito dai medici della Dialisi di Carbonia, «consentirà anche di programmare le prenotazioni con maggiore frequenza – sottolinea il primario Katia Rosas – e quanto sia basilare lo hanno dimostrato anche le iniziative dedicate alla prevenzione come la Giornata del rene che ci ha permesso di intercettare con netto anticipo patologia nefropatiche in utenti che si sono presentati a visita». Ora con l’ambulatorio dedicato, tutta questa attività tornerà a regime.

