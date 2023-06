Nefrologia, a Cagliari i big mondiali 

Alcuni tra i maggiori esperti al mondo di malattie renali si sono incontrati nei giorni scorsi a Sa Manifattura per la sesta edizione dell’International Renal Meeting with Mayo Clinic in Sardinia organizzato da Antonello Pani, direttore della Struttura Complessa di Nefrologia, Dialisi e Trapianto del Brotzu nonché direttore della Scuola di Specializzazione di Nefrologia dell’Università di Cagliari, e da Gianfranca Cabiddu, nefrologa del Brotzu e anch'essa docente universitaria.

È stata un’occasione per discutere ed approfondire temi quali le glomerulonefriti, la malattia renale cronica con le più recenti novità terapeutiche che tendono a rallentare l’evoluzione verso la dialisi; la genetica della malattia renale cronica, tema che sta cambiando il modo di approcciare le cure non solo del malato renale; le più recenti tecniche depurative nell’ambito dell’emodialisi e della dialisi peritoneale, le principali problematiche legate al trapianto di rene.

