Necropoli punica, nuova campagna di scavi 

Partirà il 18 settembre la prossima campagna di ricerche nella necropoli punica di Villamar. Agli studenti, specializzandi e dottorandi partecipanti sarà offerto vitto e alloggio dal Comune di Villamar, che ogni anno investe sempre di più sul sito archeologico, un patrimonio da sfruttare.

La scelta

«Anche quest’anno abbiamo investito ventimila euro sulla necropoli – così il sindaco Gianluca Atzeni – Ci occupiamo di tutte le spese: dal rimborso della spesa e dell’appartamento in cui alloggiano gli studenti durante gli scavi, alla retribuzione delle figure professionali che li gestiscono. Stiamo puntando tantissimo sul sito per poter un giorno rendere fruibili le tombe puniche. Gli investimenti vengono portati avanti da anni, anche dalle scorse amministrazioni, noi ci crediamo fortemente e vorremmo implementare ogni anno di più».

Il turismo

Per il futuro di Villamar si punta dunque sulla necropoli punica: un luogo unico nella Marmilla che può diventare una tappa importante del turismo archeologico e culturale di tutta l’isola.

«Attualmente Villamar dal punto di vista turistico è all'anno zero – spiega l’assessore alla cultura e al turismo, Pierpaolo Porcu – Nonostante la sua storia importante nel territorio, confermata anche dalla presenza di siti archeologici e culturali, l'offerta turistica è tutta da costruire. Non esistono al momento cooperative o enti che si occupino di promuovere e valorizzare i beni culturali, perché al momento tutti i siti archeologici e i beni culturali non sono fruibili».

L’intervento

La necropoli punica è ad ora interessata da un cantiere per la costruzione della struttura che permetterà a turisti e visitatori di poter visitare il sito archeologico. Allo stesso tempo, si lavora anche sull’edificio che ospiterà il museo e che raccoglierà i reperti del periodo fenicio punico, dove attualmente è in campo un cantiere per l'adeguamento della struttura alle normative sulla sicurezza antincendio. «Finché non saranno completati questi due importanti tasselli non potremmo mettere in atto un piano di offerta turistica per Villamar, che oltre a questi due importanti siti archeologici ne avrebbe altri da scoprire».

L’archeologia

A riconoscere il potenziale turistico di Villamar è anche l’archeologa Elisa Pompianu, direttrice scientifica degli scavi. «L'apertura del sito al pubblico costituirebbe un'opportunità per Villamar per rappresentare un'importante tappa del turismo culturale della Marmilla».

