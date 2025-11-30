Necropoli di Tracùcu, finanziata la valorizzazione  

Su una collina che domina il paesaggio circostante, sorge la necropoli ipogeica di Tracùcu a Lotzorai. Un viaggio indietro nel tempo di oltre 5000 anni, in un sito che conserva tracce evidenti dell'epoca neolitica. C'è un'ottima notizia: il Comune ha ottenuto un finanziamento regionale di circa 574mila euro per la valorizzazione del parco archeologico.

Gli amanti delle camminate e dell'archeologia conoscono bene questo luogo così magico e ricco di storia. In un percorso che si snoda sulla collina tra la vegetazione sulle rocce si possono ammirare oltre 15 domus de janas e in cima il nuraghe. «Il progetto finanziato prevede la realizzazione di un sentiero che dalla necropoli raggiunge e attraversa il bosco di su Padentinu per poi tornarvi mediante un tracciato ad anello che si snoderà tra uliveti, sughere, terreni coltivati e scorci panoramici», spiega il sindaco Cesare Mannini.

Un percorso di circa 4.500 metri con biglietteria, cartellonistica, protezioni e ausili, che permetterà di migliorare la fruizione, la sicurezza e la tutela del sito. L’intervento di valorizzazione è stato richiesto dai cittadini a cui l'amministrazione ha dato una prima risposta. Mannini ringrazia «la Regione, i professionisti che hanno curato rilievi e progettazione, il personale del nostro ufficio tecnico e la Giunta per aver sostenuto da subito questa idea».