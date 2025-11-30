VaiOnline
Lotzorai.
01 dicembre 2025 alle 00:29

Necropoli di Tracùcu, finanziata la valorizzazione  

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Su una collina che domina il paesaggio circostante, sorge la necropoli ipogeica di Tracùcu a Lotzorai. Un viaggio indietro nel tempo di oltre 5000 anni, in un sito che conserva tracce evidenti dell'epoca neolitica. C'è un'ottima notizia: il Comune ha ottenuto un finanziamento regionale di circa 574mila euro per la valorizzazione del parco archeologico.

Gli amanti delle camminate e dell'archeologia conoscono bene questo luogo così magico e ricco di storia. In un percorso che si snoda sulla collina tra la vegetazione sulle rocce si possono ammirare oltre 15 domus de janas e in cima il nuraghe. «Il progetto finanziato prevede la realizzazione di un sentiero che dalla necropoli raggiunge e attraversa il bosco di su Padentinu per poi tornarvi mediante un tracciato ad anello che si snoderà tra uliveti, sughere, terreni coltivati e scorci panoramici», spiega il sindaco Cesare Mannini.

Un percorso di circa 4.500 metri con biglietteria, cartellonistica, protezioni e ausili, che permetterà di migliorare la fruizione, la sicurezza e la tutela del sito. L’intervento di valorizzazione è stato richiesto dai cittadini a cui l'amministrazione ha dato una prima risposta. Mannini ringrazia «la Regione, i professionisti che hanno curato rilievi e progettazione, il personale del nostro ufficio tecnico e la Giunta per aver sostenuto da subito questa idea».

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Trasporti

Molti sold out, pochi voli rimasti: «Tornare nell’Isola sarà difficile»

Il 20 e 21 dicembre aerei pieni, poi posti solo al mattino 
Sara Marci
Incidente

La tragica conta delle vittime sulla strada dimenticata

Il sindaco Seoni: «Nuoro ci dia i soldi per la sicurezza» 
Roberto Secci
Floris (FdI) a Bartolazzi: «Quale futuro per il centro SuperHando di Settimo San Pietro?»

«I minori autistici senza assistenza»

In Sardegna nessuna struttura per i malati, l’appello delle famiglie 
La storia

La famiglia del bosco nella nuova casa

Natahan trasloca e aspetta moglie e figli nel cottage offerto da un imprenditore 
Il giallo

«I miei genitori in un lago di sangue»

Marito e moglie di 74 e 68 anni uccisi a coltellate in casa, il figlio dà l’allarme 