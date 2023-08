Necropoli devastata dal fuoco 

Devastata dalle fiamme, chiusa al pubblico sino a data da destinarsi. Una gravissima battuta d'arresto per le attività culturali nella necropoli pre-nuragica di Is Loccis Santus a San Giovanni Suergiu.

Il sito è chiuso dal 6 agosto, dopo che undevastante incendio ha messo in ginocchio le campagne del Comune e completamente incenerito l’area archeologica, che comprende 13 domus de janas. L’impatto visivo e terrificante: tutta la vegetazione è stata rasa al suolo, è rimasto solo un gazebo all’ingresso dell’area, mentre di un bagno chimico presente sono rimasti solo pochissimi resti, squagliato dal calore del fuoco. Sono andate distrutte anche le passerelle e le staccionate con i passamano che indicavano il percorso da seguire, oltre ad essere un ottimo sostegno per effettuare la visita in sicurezza. Claudia Secchi presidente dell’associazione Quadrifoglio 95, che insieme alla Pro Loco di San Giovanni Suergiu si occupa della gestione dei siti archeologici comunali, racconta: «La mattina dopo l'incendio mi sono recata sul posto, non nascondo che mi sono scese le lacrime, siamo un associazione composta da 25 soci che a titolo di volontariato ci occupavamo della gestione del sito, purtroppo abbiamo dovuto sospendere il servizio,che consentiva la visita a titolo gratuito del sito archeologico, siamo dispiaciuti, e rammaricati dal grosso danno creato a tutta la comunità e non solo, credo che ci vorranno almeno due anni prima che si possa tornare a visitare l’area in sicurezza, con la macchia mediterranea che faceva da contorno non esiste più, come sono andata distrutte numerose palme nane presenti».

Anche l’amministrazione di San Giovanni Suergiu si sta occupando de i danni causati dal rogo. «Abbiamo richiesto lo stato di calamità anche per tutti questi danni – spiega l ’assessore ai L avori pubblici e all’archeologia Gianfranco G hisu, che durante il grosso incendio era presente sul posto a seguire le operaz ioni di spegnimento – nella necropoli occorrerà ripristinare passerelle, recinzioni e i bagni chimici divorati dalle fiamme. C ercheremo insieme alla sovraintendenza di rendere il sito fruibile il prima possibile, anche con una bonifica dell’area. P urtroppo siamo stati costretti ad annullare anche l’evento di domenica scorsa in cui era prevista la visita guidata in notturna, e la serata musicale con degustazione di prodotti tipici locali, e saremo costretti con rammarico a rinunciare all’evento di settembre di architettura di passaggio».

