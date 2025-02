«Necessario un nuovo ponte sul Flumendosa» 

Bene i lavori di ristrutturazione del ponte di ferro (anche se non si sa quando finiranno), bene il progetto di un nuovo svincolo sulla nuova 125 «ma tutti quanti, senza alcuna distinzione politica, dobbiamo chiedere un nuovo ponte sul Flumendosa e dobbiamo farlo subito». Lo hanno ribadito nel corso dell’ultimo Consiglio comunale il capogruppo di minoranza Mimmo Solina (area centrodestra) e il sindaco di Villaputzu Sandro Porcu (consigliere regionale di maggioranza) in una sorta di simbolica stretta di mano.

Tutti uniti

«Smuoviamo l’intero Consiglio regionale – ha proposto Solina – per chiedere un ponte nuovo. Servono dieci milioni? Si trovino. Ne servono di più? Si trovino». «Noi siamo d’accordo – ha risposto Porcu – lei inizi a contattare tutti i consiglieri di riferimento della sua area. Il ponte non ha colori politici».

La battaglia per un nuovo ponte potrebbe dunque coinvolgere l’intero consiglio regionale della Sardegna “costi quel che costi”. Una battaglia che da tempo sta portando avanti un comitato di cittadini del Sarrabus presieduto da Antonello Congiu. «Abbiamo ribadito più volte – ha spiegato Congiu - l'inderogabilità della realizzazione di un nuovo ponte, con le modalità tecniche e ubicazione da individuare nelle opportune sedi. Il ponte ovviamente dovrà essere realizzato con caratteristiche tecniche che permettano la transitabilità contemporanea in entrambi i sensi di marcia». Quanto al vecchio ponte di ferro «abbiamo ipotizzato – ha aggiunto - un declassamento a ponte ciclopedonale e l'inserimento nel nuovo percorso della ciclovia per la Sardegna Sud Orientale di cui si sta realizzando il progetto». Nell’immediato è comunque necessario «una veloce chiusura del cantiere in corso e un primo finanziamento e avviamento delle procedure di progettazione dello svincolo».

Al lavoro

Nel corso degli ultimi due tavoli convocati dall’assessore regionale ai lavori pubblici Antonio Piu si è cercato di fare il punto sulla situazione dei lavori sul ponte di ferro (senza ancora capire quando si concluderanno) ma non si è discusso del nuovo ponte. «Noi come comitato – ha detto ancora Congiu – siamo nati per rivendicare non solo la necessità, ma anche l'urgenza del diritto ad una viabilità degna del terzo millennio per tutto il Sarrabus. A breve ci faremo promotori di nuove iniziative per proseguire con la nostra rivendicazione».

Rivendicazione che potrebbe essere portata avanti insieme dai cittadini e dal Consiglio comunale di Villaputzu. E magari – questo l’auspicio di tanti cittadini – anche dagli altri consigli comunali del Sarrabus, perlomeno quelli di Muravera e San Vito.

Intanto il prossimo 5 marzo è in programma a Cagliari (ufficio dell’assessorato regionale ai lavori pubblici) un nuovo tavolo tra tutti gli enti per capire, appunto, come procedere sui tre punti: ponte di ferro, bretella e (forse) nuovo ponte.

