«Necessario rendere sicuro viale Colombo»  

«È urgente mettere in sicurezza viale Colombo per tutelare i cittadini». A chiederlo è la consigliera comunale Maria Paola Delogu, approdata di recente all’Udc, che interviene sulla necessità di interventi nell’arteria del centro città «sempre più pericolosa per pedoni e automobilisti», dice. «È indispensabile fare qualcosa al più presto per tutelare l’incolumità dei quartesi, soprattutto nelle prime ore del mattino, quando le auto sfrecciano a velocità elevate», chiede Delogu. «Serve un piano di sicurezza stradale che preveda l’installazione di attraversamenti pedonali ben segnalati, soprattutto in prossimità dei semafori, e l’introduzione di dossi rallentatori nei pressi delle scuole, dell’Asl e nei punti a maggior rischio».

Rischi e un eccessivo carico di traffico già sotto la lente d’ingrandimento dell’attuale amministrazione: oltre al nuovo asfalto previsto dopo gli interventi in corso da parte dell’Enel, viale Colombo è al centro delle novità del Pums, fra ipotesi del senso unico che andrà sperimentato, doppia pista ciclabile e corsia preferenziale per bus e taxi.

La consigliera segnala inoltre criticità nella regolazione dei semafori, in particolare in via Bonaria: «La durata del semaforo arancione è troppo breve. Questo genera il rischio concreto di multe ingiuste per gli automobilisti che si trovano in mezzo alla strada per far attraversare un pedone. La sicurezza stradale», aggiunge Delogu, «deve essere una priorità dell’amministrazione: è doveroso quindi rivedere i tempi di funzionamento dei semafori e predisporre interventi strutturali su tutta viale Colombo».

