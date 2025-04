«Necessaria la Pituitary Unit» 

«I più avanzati centri nazionali per la cura degli adenomi ipofisari hanno adottato le “Pituitary Unit”, “reti” di professionisti e di strutture sanitarie che gestiscono il paziente ipofisario secondo protocolli condivisi dalla diagnosi alla terapia post-operatorio sino al follow-up, in un arco di tempo che spesso coinvolge tutta la vita» spiega la dottoressa Francesca Pigliaru, dirigente medico di Endocrinologia all’Azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari: «La Piuitary Unit sarda (l’unica regionale in Italia oltre all’Emilia Romagna, con la quale è in atto una convenzione), garantirà ai nostri pazienti la possibilità di essere trattati in modo completo, ed è già stata sottoposta la richiesta di istituzione formale all’Assessorato alla Sanità».

«In letteratura si parla di un centro di eccellenza per la cura delle malattie ipofisarie almeno ogni 2,5 milioni di abitanti. Da una analisi epidemiologica», prosegue la specialista, «i pazienti ipofisari chirurgici attesi in Sardegna sono circa 30-35 all’anno. Poterli gestire sul territorio dell’Isola è utile ai pazienti stessi (altrimenti condannati a una mobilità passiva costosa e scomoda) e riduce il carico per il Sistema sanitario regionale. L’essere un’isola facilita poi la nascita di una rete regionale fra i centri ospedalieri e universitari già coinvolti singolarmente nella diagnosi, cura e ricerca scientifica della patologia neuroendocrina (la Neurochirurgia dell’Arnas Brotzu, i quattro centri di Endocrinologia dell’Aou di Cagliari e Sassari, l’Asl di Cagliari e l’Ospedale Mater Olbia: tutte strutture con un ambulatorio dedicato alla patologia ipofisaria), così da offrire al paziente un percorso agile e comprensivo di tutte le professionalità necessarie. Inoltre, la presenza di una simile rete permette anche il raggiungimento di volumi di pazienti tali da permettere il miglioramento della expertise chirurgica e medica per gli operatori e quindi standard qualitativi confrontabili con i migliori centri extra-regionali».

«Non esiste ancora un registro regionale della patologie ipofisarie», aggiunge Pigliaru: «Facendo riferimento però ai dati raccolti dalle suddette strutture, negli ultimi 10 anni, i casi, medici e chirurgici, possono essere valutati in circa 600 pazienti con un trend in progressiva crescita. Di questi sono stati indirizzati alla chirurgia 195 pazienti, alcuni con lesioni altamente invasive e complesse. Le procedure chirurgiche sono state eseguite tutte presso la Neurochirurgia dell’Arnas Brotzu».