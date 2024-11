«Necessari più voli durante le feste natalizie» 

Tutte le criticità della continuità territoriale sul tavolo di un incontro tra l’assessora dei Trasporti Barbara Manca e le due compagnie che si sono aggiudicate i voli: Ita Airways sullo scalo di Alghero e Aeroitalia per Cagliari. Al centro anche il tema dei flussi previsti per il periodo delle feste natalizie, per fare in modo, ha sottolineato l’assessora «di anticipare le soluzioni».

I dati elaborati

«Innanzitutto abbiamo fornito alle compagnie una serie di dati elaborati quotidianamente dal nostro assessorato sul livello di riempimento degli aerei e sulle date che nei periodi di picco, le vacanze di Natale in primis, necessiterebbero di voli aggiuntivi per soddisfare le esigenze di trasporto», spiega l’assessora Barbara Manca. «Grazie al lavoro svolto, abbiamo la possibilità di anticipare le criticità, così da evitare emergenze e atti d’urgenza da adottare all’ultimo minuto». Durante l’incontro, spiega una nota dell’assessorato, «è seguita l’analisi dei problemi segnalati dai passeggeri, per entrambe le compagnie. Con Aeroitalia si è affrontata la questione del limite agli orari di prenotazione dei voli e del check-in online, al momento disponibile fino a tre ore prima dell’orario di partenza del volo, o dei mancati rimborsi spettanti per i servizi aggiuntivi e infine sul code sharing. La compagnia ha dato rassicurazioni su tutto sottolineando di aver siglato un accordo di code sharing con Qatar Airways attivo da gennaio prossimo. È stato poi discusso il problema principale riguardante i collegamenti da Alghero, gli orari dei voli per Milano Linate». Ita Airways si è resa disponibile «a posticipare il volo di rientro di 45 minuti per rendere più confortevole il rientro nell’Isola dei cittadini sardi». Ma sono ancora in corso valutazioni per l’anticipo di quello del mattino.

La patente respinta

Tanti i disagi segnalati dai passeggeri in queste prime settimane di continuità territoriale. L’avvocata Anna Maria Busia ieri sera sui social ha scritto: «Rissa in aeroporto. Aeroitalia ritiene non idonea, come documento di identità, la patente di guida». «L’unica cosa a 5stelle di Aeroitalia è il passato da consulente del ministro Toninelli del suo ad Gaetano Intrieri. Chiediamo alla presidente Todde, da esperta, di consigliare chi ha condiviso con lei l’esperienza al Governo, se pur in ruoli diversi», dice Ugo Cappellacci, deputato e responsabile del dipartimento nazionale per l’Insularità di Forza Italia. «Bloccare il check-in online tre ore prima del volo è un’assurdità. È sufficiente recarsi al desk di Fiumicino per vedere quante persone lamentano inefficienze».

L’accordo atteso

Da Sassari, il segretario della Fit Cisl Lorenzo Piu sottolinea le criticità del collegamento tra Alghero e l’aeroporto di Milano Linate, e spiega che il sindacato ha atteso «che la Regione e Ita Airways giungessero a un accordo per superare le stesse. L’auspicio è, «che venga garantito il diritto alla mobilità dei sardi e che vengano ripristinati orari consoni all’importanza del collegamento». Non serve, sottolinea Piu, «ribadire che gli orari dei voli sono, per usare un eufemismo, scomodi se non inadeguati ad adempiere alle necessità di chi la mattina deve recarsi a Milano per lavoro, per studio o cure sanitarie, ma questo è ciò che è stato deciso per il secondo territorio più popoloso del nord Sardegna».

Tante difficoltà

Il sindacato chiede l’intervento della Regione. «Occorre che sia ripristinato l’orario di partenza alle 7 del mattino e il volo serale di rientro almeno per le 22, in modo da consentire l’agevole svolgimento di qualsiasi attività a Milano e non obbligare il passeggero sardo a sopportare ulteriori costi per il pernottamento». Ancora, puntualizza Lorenzo Piu, «segnaliamo che il collegamento Alghero-Linate, lo scorso anno ha registrato un traffico di circa 300mila passeggeri e con circa 3.300 voli in un anno, con un fattore di riempimento degli aeromobili prossimo al 70%».

RIPRODUZIONE RISERVATA