«Necessari più controlli ma le mie richieste sono cadute nel vuoto» 

La richiesta di aiuto per evitare danni e criticità ai palazzi di Saia, sia quelli che si affacciano su via Cagliari sia quelli che hanno gli ingressi in via Carducci, è arrivata ancora prima di Carnevale, alla luce dei fatti accaduti lo scorso anno durante i tre giorni di Sartiglia, quando una marea di giovani ha invaso la piazza del tribunale a ridosso delle palazzine.

È stato l’amministratore dei fabbricati A e B, Antonio Cossu, esattamente il 31 gennaio scorso, a inviare via Pec una richiesta di collaborazione per evitare che le gallerie Saia venissero prese dai giovani. Cossu ha inviato la nota a Comune, Fondazione Oristano, Prefettura, polizia locale e ai carabinieri. «Nella lettera - dice - ho chiesto espressamente l’istituzione di un presidio di forza pubblica o un servizio di vigilanza nel perimetro dell’area». Questo però non è accaduto. E così durante la serata di lunedì alcuni ragazzi hanno devastato due vetrate presenti nella galleria lato via Cagliari, creando un enorme disagio oltre ai danni. Ecco perché Cossu, che quella notte ha raggiunto la zona per verificare quanto accaduto assieme alle forze dell’ordine, il giorno dopo, sempre tramite Pec ,ha informato tutte le autorità precedentemente contattate di quanto accaduto, allegando anche alcune fotografie.