«Nebida ostaggio dei lavori» 

«Siamo prigionieri dei lavori in corso, diversi locali commerciali e dei privati cittadini vivono una situazione critica». Sono preoccupati i residenti della frazione di Nebida che, alle porte dell’estate denunciano la condizione in cui versa la piazza principale del paese, inaccessibile per via dei lavori di riqualificazione: «Interventi a rilento. - racconta Marino Vargiu, abitante ed ex presidente di circoscrizione - contiamo che l’amministrazione possa presto restituire alla frazione quello spazio che rappresenta non solo il luogo più importante d’aggregazione, ma anche quello che accoglie tanti turisti. Senza si creerebbero danni economici alla comunità».

Gli interventi sono cominciati da qualche mese e prevedono tre lotti. Il primo riguarda il rifacimento della piazza Santa Barbara: «Si sta rispettando il cronoprogramma. - spiega l’assessore ai Lavori pubblici Alberto Cacciarru - La prossima settimana cominceranno i lavori per il getto del calcestruzzo e contiamo di poter inaugurare la piazza in occasione della festa della patrona, il 15 agosto. Stiamo cercando di venire incontro anche alle attività produttive, infatti ultimata la piazza non si opererà, come era previsto, nella piazza Belvedere, ma nella via Cala Domestica, in modo da non creare troppi disagi alla viabilità in estate».

I problemi

Ma i disagi sono già tanti: «Con la piazza in queste condizioni non si ferma più nessuno. - spiega Ugo Cuccuru, gestore di un’attività commerciale - Ormai da tre mesi siamo in perenne difficoltà, la situazione è molto preoccupante. Con l’arrivo della stagione estiva l’afflusso di turisti aumenterà e non poter disporre della spazio principale significa dover rinunciare alla loro presenza».a chiusura della piazza comporta anche l’impossibilità dell’unico accesso alla attigua via Canal Grande: «La strada smantellata è impraticabile - dice Fernando Dessì - e alcune famiglie si trovano in difficoltà. Mia madre, ad esempio, ha dei problemi di deambulazione e per poter uscire o rincasare è costretta a percorrere un tragitto alternativo difficoltoso con gradini. Fra l’altro ad oggi non può essere contemplato l’eventuale arrivo dei mezzi di soccorso. Mi appello agli amministratori affinché si possa quantomeno dare priorità ai lavori per garantire gli accessi alle abitazioni».

RIPRODUZIONE RISERVATA