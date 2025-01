Nebida isolata, telefoni muti e internet in tilt 

La linea fissa è fuori uso e quella mobile funziona a singhiozzo: i cittadini residenti nella frazione mineraria iglesiente di Nebida devono convivere con le criticità tecniche della compagnia Tim e di quelle che s’appoggiano alle sue infrastrutture.

Un disagio che si protrae da oltre tre settimane e che comporta una serie di grattacapi denunciati dagli stessi cittadini: «È un problema importante, si ripercuote anche e soprattutto nel lavoro e negli studi. - sottolinea Paolo Casula - Ci sentiamo isolati e la verità è che la nostra frazione andrebbe valorizzata ogni mese dell’anno e non solo durante il periodo estivo quando la località risulta essere un vero e proprio traino per l’economia legata al turismo».

I primi segnali del malfunzionamento sulle linee si sono verificati alcuni giorni prima dello scorso Natale: «Spesso la connessione risultava essere assente. - racconta Dolores Masili - Pensavo si trattasse di un problema relativo alla sola mia abitazione, invece la criticità riguardava tante altre persone che vivono anche in altre zone. Ho provveduto ad inoltrare diverse segnalazioni, ottenendo dagli operatori della compagnia sempre delle rassicurazioni sugli interventi. Ho persino comperato un nuovo modem, ma non è servito a niente. In un ulteriore confronto con gli operatori mi è stato riferito che il guasto non era stato ripristinato. Sono un insegnante e la linea internet mi occorre soprattutto per poter lavorare». Marino Vargiu spiega come i cittadini siano stanchi di contattare il fornitore e non ottenere comunque una soluzione: «Chiediamo un intervento immediato, perché si tratta di un disagio notevole».

