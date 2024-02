Nebbia, cinque aerei dirottati ad Alghero 

La nebbia fitta che ha avvolto ieri mattina l'aeroporto di Elmas ha causato il dirottamento di cinque aerei da Cagliari ad Alghero. Si tratta di due voli Ita Airways da Roma-Fiumicino con arrivo previsto nel capoluogo alle 8.05 e 9,35, di un volo da Milano-Linate, sempre di Ita, che sarebbe dovuto atterrare alle 8.25 e di due voli Ryanair. Uno da Pisa con arrivo a Elmas alle 8.55, l’altro da Bergamo con atterraggio previsto alle 10.05. Ritardi consistenti per sei aerei in partenza e quattro in arrivo.

Per la maggior parte dei passeggeri sbarcati nello scalo di Alghero sono stati messi a disposizione dei bus per raggiungere Cagliari, con l’eccezione dei viaggiatori del secondo volo da Roma (quello con atterraggio previsto alle 9.35) e di quelli in arrivo da Bergamo, che hanno poi raggiunto l’aeroporto di Elmas con gli stessi aerei su cui avevano iniziato la trasferta.

Disagi

Particolare “l’avventura” vissuta dai passeggeri del volo Ita AZ1533 decollato intorno alle ore 8.30 da Fiumicino, gate 71. L’aereo, in perfetto orario, intorno alle ore 9 ha iniziato a girare sopra la zona di Capo Carbonara, destando preoccupazione fra i passeggeri. Dopo una decina di minuti di non avvicinamento su Cagliari, il comandante ha informato i passeggeri della chiusura dello scalo di Elmas per la nebbia e della “riflessione” da parte della compagnia su cosa fosse meglio fare. Poco dopo l’annuncio, ne è seguito un secondo che invece comunicava il via libera per il miglioramento della visibilità. A poche decine di metri dalla pista, però, il pilota ha deciso di tirare su l’aereo, ripartendo con una vigorosa alzata. Nella comunicazione successiva, si è parlato di un mancato avvicinamento a causa della scarsa visibilità.

Il volo è poi atterrato, circa 20 minuti dopo, ad Alghero, dove però la Ita – sempre secondo le scarne comunicazioni dell’equipaggio – non aveva reperito i bus per riportare a Elmas i passeggeri. La tensione è iniziata a salire, perché i passeggeri sono stati tenuti in aereo e qualcuno è stato male (una donna), altri – con l’evidente impazienza tipica del fumatore o di chi comunque voleva raggiungere Cagliari con altri mezzi – hanno alzato la voce, cercando di uscire dalla cabina.

Il giallo

Qualcuno è effettivamente riuscito ad abbandonare l’aereo, facendo a piedi il percorso dalla pista all’aerostazione. La maggior parte ha atteso all’interno che la situazione si sbloccasse. Intorno alle 10.45, quattro agenti di polizia – due uomini e due donne – sono entrati in aereo accompagnati da una dipendente dell’aeroporto, cercando fra i passeggeri delle ultime file chi avesse fumato in volo o comunque durante l’atterraggio. La ricerca non ha avuto esito, lo stesso aereo ha poi preso il volo intorno alle 12.15 per atterrare a Elmas alle 13. Una trasferta di quasi cinque ore.

