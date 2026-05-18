Neapolis, un cantiere nel sito archeologico 

Hanno preso il via i tanto attesi lavori di recupero, restauro e messa in sicurezza del sito archeologico di Neapolis, nel territorio comunale di Guspini. Un intervento di fondamentale importanza, finanziato dal ministero della Cultura con un investimento di circa 180 mila euro, mirato a salvaguardare uno dei complessi di epoca romana più rilevanti dell'intera Sardegna. I cantieri si stanno concentrando sulle Grandi Terme, una struttura straordinaria e tra le pochissime nell'isola a conservare ancora intatta la copertura originaria con volta a botte. Ed è proprio durante le prime fasi di scavo che è arrivata la sorpresa: gli archeologi hanno riportato alla luce una splendida vasca semicircolare, riconducibile al “frigidarium” (l’area destinata ai bagni freddi) del complesso termale.

La scoperta

La scoperta della pavimentazione romana e della vasca ha spinto i tecnici a modificare i piani in corsa. «Alla luce di questo ritrovamento è già in corso la revisione del progetto iniziale — spiega Massimo Casagrande, direttore operativo dei lavori — così da salvaguardare e valorizzare l’intero complesso nella sua nuova declinazione architettonica. Per procedere al restauro della volta verranno realizzati dei sostegni interni in acciaio. Successivamente, ci sposteremo nel settore delle Piccole Terme, un altro monumento conservato in modo eccezionale».

Il progetto

Una volta terminati i fondi ministeriali, il testimone passerà al Comune di Guspini, che ha già manifestato la piena disponibilità a finanziare il proseguimento degli scavi e a intercettare nuove risorse per la ricerca. L’intervento a Neapolis rappresenta l'atto conclusivo di un macro-progetto culturale che ha radici lontane. «L’opera è stata organizzata sin dalle prime fasi in cinque lotti funzionali — sottolinea la responsabile di progetto della Soprintendenza, Patrizia Luciana Tomassetti — e ha interessato numerosi siti archeologici tra le province storiche di Cagliari e Oristano. I primi quattro lotti sono partiti nel 2020, in piena pandemia, e si sono conclusi nel 2023. Con questo quinto lotto a Guspini si chiude un cerchio complesso e di vitale importanza per il patrimonio isolano». A Guspini erano stati destinati 900mila euro. Le indagini sul campo, affidate a una ditta specializzata sotto la guida della Soprintendenza, stanno permettendo di ricostruire la lunghissima storia del sito. L'obiettivo finale del cantiere è tanto conservativo quanto turistico. Lo scavo permetterà infatti di mettere in sicurezza la copertura in modo definitivo, consentendo finalmente di smontare le impalcature che oggi sostengono la volta e restituendo il monumento alla piena fruizione dei visitatori.

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